Cumhuriyetçiler, vergi reformunda bir engeli daha aştı

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu Bütçe Komitesi, Cumhuriyetçilerin vergi tasarısını kabul ederek, Senato Genel Kurulu'na gönderdi.



Cumhuriyetçi senatörlerin "Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası" başlıklı tasarısı, Senato Bütçe Komitesi'nden 11'e karşı 12 oyla geçti.



Senato Genel Kurulu'nda oylanmaya hak kazanan tasarıya, Cumhuriyetçilerden Wisconsin Senatörü Ron Johnson ve Tennessee Senatörü Bob Corker'ın destek vermesi dikkati çekti. İkili, oylamadan birkaç saat önce yaptıkları açıklamalarda tasarıyı eleştirmeye devam etmişti.



Corker ve Johnson’ın önceki pozisyonlarını değiştirmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ikna turlarının etkili olduğu belirtiliyor.



Oylama öncesinde Kongre'de düzenlenen toplantıda Cumhuriyetçi senatörlerle bir araya gelen Trump, vergi reformunun Bütçe Komitesi'nde onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, yasa teklifinin Senato Genel Kurulu'ndan da geçeceği öngörüsünde bulundu.



Trump, "Vergi tasarısında çeşitli ayarlamalar olacak ancak tamamlandığında ülke tarihindeki en büyük vergi indirimlerini içerecek ve off-shore hesaplarda tutulan 4 trilyon doları aşkın paranın ülkemize geri dönmesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.



- Tasarının ana maddeleri



Kurumsal vergi oranının 2019'dan itibaren yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirilmesini içeren yasa tasarısı, bireysel gelir vergisi oranlarının da değiştirilmesini öngörüyor.



Ülkede, federal gelir vergisi oranları mevcut durumda mükelleflerinin gelirine göre yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25, yüzde 28, yüzde 33, yüzde 35 ve yüzde 39,6 seviyesinde bulunuyor. Tasarı yasalaşırsa bu oranlar, yüzde 10, yüzde 12, yüzde 22,5, yüzde 25, yüzde 32,5, yüzde 35 ve yüzde 38,5 olarak değiştirilecek.



Bununla birlikte, Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi liderlerin, muhalif partidaşlarını ikna etmek için tasarıda bazı değişiklikler yapılmasını kabul ettiği belirtiliyor.



Yasa teklifinde yapılacak olası değişikliklerin Kongre Bütçe Ofisi (CBO) tarafından değerlendirilmesi gerektiğinden nihai oylamanın ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor ancak en iyi ihtimalle Perşembe gününe kalacağı öngörülüyor.



Eğer tasarı Senato'dan geçerse Cumhuriyetçi senatörler Kongre'nin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi'ndeki meslektaşlarıyla bir araya gelerek "uzlaşma" sürecini başlatacak.

Yasama sürecinin normalden farklı işlemesinin nedeni ise ABD Temsilciler Meclisi'nin aynı ismi taşımasına rağmen bazı farklılıklar içeren bir vergi tasarısını onaylamış olması. Uzlaşma süreci sonunda iki tasarı arasındaki farklılıkların giderilmesi gerekiyor.



Belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilebilen uzlaşma uygulaması, vergi tasarısının ABD Senatosu'ndan 60 oy yerine 51 oyla, yani Demokratların desteğini almadan, geçebilmesini sağlayacak.

