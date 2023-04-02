CVK Madencilik halka arz oluyor

Türkiye'nin en büyük krom ihracatçılarından CVK Madencilik halka açılıyor. Tera Yatırım liderliğinde toplam 38 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 105 TL sabit fiyatla talep toplama 6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

7 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 1.4 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere toplam 8.4 milyon TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü yaklaşık 882 milyon TL olacak. 8.4 milyon TL nominal değerli payların dağıtımının yapılacağı tahsisat grupları ve tahsisat oranları ise yurt içi bireysel %70, şirket çalışanları %5, yurt içi kurumsal %15 ve yurt dışı kurumsal %10 olarak belirlendi. Yurt içi bireysel talepleri tüm konsorsiyum üyeleri tarafından toplanacak olup, eşit dağılım yapılacak. Şirket çalışanlarının, yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcıların taleplerini ise yalnızca konsorsiyum lideri Tera Yatırım toplayacak.

Halka arza ilişkin konuşan CVK Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, “Bu topraklardan aldığı gücü yine bu topraklara kazandıran yüzde 100 yerli bir şirket olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Ürettiğimiz yüksek kaliteli cevherleri dünya pazarıyla buluşturarak ülke ihracatımıza katkı sağlıyor, cari açığın kapatılmasına destek oluyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelir ve yatırımcılarımızdan alacağımız güçle altın madeni sahamıza üretim tesisimizi kurarak çalışmalara başlayacağız. Türkiye’nin yüksek kaliteli krom, kurşun, çinko, bakır, manyezit cevherlerinin yanı sıra ülkemizin altın üretim kapasitesinin artmasına da katkı sağlayacağız. Böylece kurumsal, halka açık şeffaf bir marka olarak güçlü şekilde büyümeye devam edeceğiz” dedi.

2022 yılında net karı yüzde 692 arttı

2022 yılında ihraç ettikleri 150.000 ton krom madeni ile Türkiye’nin en büyük krom madeni ihracatçıları arasında yer aldıklarını belirten Çevik, “2022 beklentilerimizin üzerinde bir büyüme ile kapattık. Net satışlarımızı yüzde 234 oranında artırdık ve 967.043.250 TL ciro elde ettik. Net karımız ise yüzde 692 oranında artış göstererek 331.740.637 TL'ye ulaştı” diye konuştu.

“Siyanürsüz altın üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz”

Balıkesir Sarıalan mevkiinde 7 yıl boyunca gerçekleştirdikleri arama faaliyetleri doğrultusunda ciddi bir rezerv elde ettiklerini söyleyen Çevik, “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin yüzde 30’unu maden lisanslarının alımı ve işletme sermayesinde, yüzde 70’ini ise kuracağımız altın madeni üretim tesisi için kullanacağız. 2025 yılına kadar tesisimizi kurmayı ve 30 bin ons altın üretmeyi hedefliyoruz. Burada siyanürsüz altın üretimi gerçekleştireceğiz. Altını gümüş, bakır gibi diğer metallerle beraber alacağız ve bu diğer metallerin de değerlerini hesaplayarak doğrudan ihraç edeceğiz. Yani altın konsantresi satacağız. Bununla beraber tesisimizin enerjisinin de yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda GES yatırımları da gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye ifade etti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan izahname ve ekleri ile tasarruf sahiplerine satış duyurusuna Kamu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), CVK Madencilik’in www.cvkmadencilik.com ve konsorsiyum lideri aracı kurum Tera Yatırım'ın www.terayatirim.com adresli internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.