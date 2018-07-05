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CW Enerji Avrupalı öğrencilere eğitim verdi

- BEST Isparta tarafından düzenlenen "Yenilenebilir Enerji Yaz Kursu"nda, CW Enerji yetkilileri, mühendis adayı öğrencilere güneş enerjisi teknolojisini aktardı

CW Enerji Avrupalı öğrencilere eğitim verdi

ANKARA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji tarafından çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen mühendislik ve teknoloji fakülteleri öğrencilerine güneş enerjisi teknolojisi ve üretim süreci hakkında eğitim verdiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, eğitimin yenilenebilir enerji santrallerinin çalışma ve elektrik üretimi hakkında teknik bilgi edinilmesi amacıyla Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Öğrencileri Topluluğu ile BEST Isparta tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, söz konusu yaz kursuna Polonya, Litvanya, Ukrayna, Danimarka, İspanya, Belçika, İtalya, Rusya, Almanya ve Portekiz'den gelen 25 mühendislik ve teknoloji bölümü öğrencisinin katıldığı kaydedildi.

Öğrencilere fotovoltaik teknolojisi, fotovoltaik panel üretim süreci ve kullanılan malzemeler gibi konularda eğitim verildiği belirtilen açıklamada, üretim hattı, satınalma, Ar-Ge, lojistik ve proje geliştirme gibi konularda da deneyimlerin aktarıldığı ifade edildi.

Öğrencilere CW Enerji fabrikasının gezdirildiği de aktarılan açıklamada, "Fabrika turuyla öğrenciler, üretim sürecini baştan sona yakından görme şansı yakaladılar. Öğrenciler, fabrikaya hammadde gelişinden sevkiyat için panellerin paketlenmesine kadar geçen sürecin her adımı ile ilgili bilgilendirildi. Öğrenciler, fabrika gezisinin ardından kurulumu CW Enerji tarafından yapılan Antalya ili Döşemealtı ilçesindeki bin 69 kilovat güce sahip olan Severdi güneş enerjisi santralini de gezerek, aldıkları eğitimi uygulama imkanı buldular." ifadelerine yer verildi.


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Ar-GeBEST ISPARTACw EnerjiYenilenebilir Enerji
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