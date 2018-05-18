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CW Enerji'den, genç nüfus istihdamına katkı

İSTANBUL (AA) - Güneş paneli üreticisi CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, gençlere iş imkanı verilmesi konusunda firma olarak hassasiyet gösterdiklerini belirterek, "Çalışan 552 personelimizin yüzde 45'i 18-24 yaş arası...

CW Enerji'den, genç nüfus istihdamına katkı
İSTANBUL (AA) - Güneş paneli üreticisi CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, gençlere iş imkanı verilmesi konusunda firma olarak hassasiyet gösterdiklerini belirterek, "Çalışan 552 personelimizin yüzde 45'i 18-24 yaş arası gençlerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.
Sarvan yazılı açıklamasında, çalışan toplam personellerinin yaş ortalamasının 27 olduğunu belirterek, kadın istihdamında ise yüzde 50 oranını yakaladıklarını bildirdi.
Firma çalışanlarının 100'ü mühendis olmak üzere 204’ünün üniversite mezunu, 348’inin lise mezunu olduğunu kaydeden Sarvan, "CW Enerji, her yıl çeşitli üniversitelerden 30 öğrenciye staj imkanı sağlıyor. Firma, staj yapan öğrencilere eğitim hayatlarını tamamlamalarının ardından, CW Enerji bünyesinde istihdam imkanı da sunuyor. Deneyimli ve yeni mezun yetenekleri çekebilmek, onları iş hayatıyla tanıştırabilmek için staj programlarına önem veriyoruz. Geleneksel işe alım kanalları dışında sosyal medyada kariyer olanakları tanıtılıyor ve adaylarla interaktif bir iletişim kanalı oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Sarvan, firmaya staj için başvuranların yarısından fazlasını mühendislik okuyan gençlerin oluşturduğunu da vurguladı.
 
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Cw Enerji
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