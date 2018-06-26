CW Enerji, güneş enerjisi fuarı “Intersolar Europe”a katıldı

İSTANBUL (AA) – Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin, dünyadaki güneş enerjisi sektörü temsilcilerinin buluştuğu Münih "Intersolar Europe Fuarı"na katıldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, CW Enerji'nin 20-22 Haziran tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen güneş enerjisi fuarı "Intersolar Europe"a katılarak şirketin fotovoltaik sistemleri ve projelerinin tanıtıldığı belirtildi.

Tunus, Rusya, Mısır veBelçika gibi ülkelerden gelen özel ürün siparişlerin de değerlendirilerek ön anlaşmalarının imzalandığına işaret edilen açıklamada, siparişlerin üretimine başlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Tarık Sarvan, Avrupa'nın en büyük fuarı "Intersolar Europe"un Türk güneş enerjisi sektörüne önemli katkılar sağladığına işaret ederek, "5 yıldır katıldığımız bu fuar, sektörümüzün gelişmesi ve ilerlemesi açısından şahane bir fırsat. Fuar katılımıyla uluslararası düzeyde hem Türkiye'nin potansiyelini yabancı yatırımcılara tanıtmak hem de ülkemizde gelişen fotovoltaik sanayisine yurt dışından olanaklar sunmayı amaçlıyoruz. Sektördeki ana trendleri ve yeni teknolojileri takip edebiliyoruz. Yenilenebilir enerji sektöründe doğabilecek yeni iş modellerini ve çözüm fırsatlarını yerinde inceleme imkanımız oldu. Verimi ve enerjisi yüksek bir fuar geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Sarvan, Türkiye'nin dünyada güneş enerjisinde yükselen pazar olarak görüldüğünü vurgulayarak, "Biz de bu pazarda yerimizi sağlamlaştırmak için projelerimize aralıksız devam ediyoruz. Fuarda CW Enerji standını ziyaret eden yerel kamu temsilcileri ve güneş enerjisi firmalarıyla sektörel iş fırsatları hakkında görüşmeler yaptık, çalışmalarımız sürecek.” ifadelerini kullandı.