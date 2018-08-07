CW Enerji güneş enerjisi yatırımlarını hızlandırıyor

ANKARA (AA) - CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, bu yıl sonunda Antalya'da devreye alacakları iki yeni güneş paneli üretim tesisiyle sektöre yatırımlarının hız kazanacağını bildirdi.

Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, halen 420 megavat panel üretim kapasitesi bulunan Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarıyla şu anda en önemli güneş enerjisi tedarikçisi konumunda bulunduklarını vurguladı.

Özellikle, geçen hafta açıklanan hükümetin "100 Günlük Eylem Planı" çerçevesinde yenilenebilir enerji konusundaki atılımlar çerçevesinde, şirketin yatırımlarını değerlendirdiklerini aktaran Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Şirketimiz şu anda Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikasındaki 420 megavatlık güneş paneli üretim kapasitesiyle Türkiye'nin, Afrika ve Avrupa'nın en büyük güneş enerji tedarikçisi konumunda. Bu yılın sonunda 125 milyonluk yatırımla 45 bin metrekare büyüklüğünde 920 megavatlık güneş paneli üretim kapasiteli Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fabrikasına geçmeye hazırlanıyoruz. Ayrıca, yine bu yıl sonunda ilk etapta 120 megavat üretim kapasitesiyle başlayıp daha sonra 500 megavata kadar çıkartmayı planladığımız Antalya Serbest Bölgesi’ndeki bir diğer fabrika için tüm anlaşmalar sağlandı."

- "Yüzde 55 yerlilik oranına ulaştık"

Şu anda, güneş paneli üretiminde kullanılan hücre haricinde neredeyse tüm ürünlerde yerli hammadde temininin mümkün olduğunu belirten Yılmaz, "Firmamız üretimi yüzde 55 yerlilik oranına ulaşmış durumda. Bu kapsamda, yerli panel üretimine verilecek ekstra destekler, sektörün ve yerli hammadde imalatçılarının büyümesine de olanak sağlar. " değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, ayrıca üretimini gerçekleştirdikleri güneş panellerinin performanslarını dünyanın önde gelen reasürans şirketlerinden Munich RE tarafından sigorta güvencesi altına aldıklarını ifade ederek, güneş enerjisi pazarına yönelik yenilikçi ürünler geliştirmekte kararlı olduklarını da kaydetti.

Bu arada, Antalya'da faaliyet gösteren CW Enerji güneş panelinin yanı sıra, özellikle uluslararası sertifika ve patentlerine sahip olduğu ‘Solar Power Pack’ adlı 24 saat kesintisiz enerji sağlanabilen güç ünitelerini başta Suriye, Irak, Tunus, Fas, Pakistan ve Sudan olmak üzere farklı ülkelere ihraç ediyor.