CW Enerji'den Antalya'ya 2,5 megavatlık güneş santrali

ANKARA (AA) – Güneş paneli üreticisi CW Enerji tarafından, Antalya ili Manavgat ilçesinde inşa edilen toplam 2,5 megavat kurulu güce sahip arazi tipi güneş enerjisi santralinin (GES) geçici kabulü tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin yüklenici firma olarak panel tedariği, mühendislik ve uygulama çalışmaları gerçekleştirdiği proje, 36 günde tamamlandı ve 12 Kasım'da alınan geçici kabulüyle işletmeye hazır hale getirildi.

CW Enerji, arazi tipi GES projesinin kurulumunda 9 bin 108 adet güneş paneli ve 34 adet inverter kullandı.

Projeyle yılda ortalama 2 bin 188 hanenin elektriği yenilenebilir enerjiyle karşılanabilecek. Yılda yaklaşık 2 bin 907 ton karbondioksit ve 8,75 ton kükürtdioksit gazı emisyonunun azaltılması da mümkün olacak.

CW Enerji tarafından son dönemde anahtar teslimi kurulan toplam 12,5 megavatlık GES santralleriyle yılda ortalama 10 bin 938 hanenin elektriği yenilenebilir enerjiden karşılanıyor.