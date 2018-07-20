CW Enerji'den panellerde verimlilik sigortası

ANKARA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji, ürettiği güneş panellerine "verimlilik garanti sigortası" hizmeti sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, CW Enerji'nin ürettiği paneller için ilk 10 yıl sonunda en fazla yüzde 90 performansa, sonraki 15 yıllık sürede de en fazla yüzde 80 performansa düşebileceği konusunda taahhüt verildiği bildirildi.

Şirketin panel verimlilik taahhüdünün Munich RE tarafından garanti altına aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Eğer CW Enerji tarafından üretilen panellerin taahhüt ettiği performansın üstünde bir verim kaybı yaşanır ise panelin değişimi CW enerji tarafından yapılacak. Bu değişimden kaynaklanan masraflar ise Münich RE tarafından ödenecek. Ülkemizde sigorta şirketleri, güneş enerjisi santrallerine hırsızlık, yangın, fırtına gibi doğal afetlerden doğan risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alacak şekilde 12 aylık sigorta poliçesi düzenlemektedir. Dolayısıyla sigorta yapılan santralde meydana gelen verim kaybı sonrası bu limitler yüksek muafiyetler nedeniyle yetersiz kalmakta ve poliçenin yenilenmesinde, performans kaybı teminatı sigorta şirketlerince risk bulunduğu için yeniden sağlanmayabilmektedir.

Müşterilerimize sunduğumuz 25 yıllık performans kaybı sigortası ayrıcalığı ile müşterilerimiz, her sene performans kaybı sigortası yaptırmak zorunda kalmayacaklar. Şirketimizce yaptırılan bu sigorta poliçesi sayesinde, CW Enerji’den satın alınan ürünler ile kurulan güneş enerji santrallerinde proje finansmanının sağlanması da, ürünlerimizde bulunan 25 yıl boyunca sigorta güvencesi sayesinde daha kolay ve mümkün olacaktır."

Munich RE’nin poliçe şartlarının, Türkiye'de faaliyet gösteren ERGO Sigorta AŞ aracılığı ile Türk kanunları geçerli olacak şekilde ve şirketin uzman ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda oluşturulduğu aktarıldı.

