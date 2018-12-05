CW Enerji'nin Erzincan'da kurduğu GES'in geçici kabulü tamamlandı

ANKARA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren CW Enerji'nin, Erzincan'nda inşa ettiği toplam 1,1 megavat kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santralinin (GES) geçici kabulünün tamamlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji'nin yüklenici firma olarak panel tedariki, mühendislik ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirdiği proje, 28 günde tamamlandı ve 3 Aralık'ta alınan geçici kabulle işletmeye hazır hale getirildi.

Söz konusu projenin kurulumunda 3 bin 860 güneş paneli ve 17 adet inverter kullanıldı.

Projeyle yılda 1 milyon 853 bin 800 kilovatsaat elektrik üretililecek ve yılda ortalama bin 47 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Ayrıca, yılda yaklaşık bin 391 ton karbondioksit, 4,1 ton kükürt dioksit ve 1,5 ton azot oksit gazı emisyonu azaltımı sağlanmış olacak.

Türkiye’de 400 megavatın üzerinde güneş enerji santralinin anahtar teslim kurulumu ve panel tedarikini gerçekleştiren firma, geçen yıl eylülde yine Erzincan'da 2 megavat kurulu güce sahip arazi tipi güneş enerjisi santralinin kurulumunu gerçekleştirmişti.



