CW Enerji'nin, Nevşehir'deki GES'leri geçici kabul aldı

ANKARA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji tarafından, Nevşehir'de inşa edilen toplam 2,4 megavat kurulu güce sahip Yeni Alkan 1 ve 2 Güneş Enerjisi Santralleri'nin (GES) geçici kabulünün tamamlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu projede 8 bin 656 adet güneş paneli ve 80 adet inverter kullanıldığı kaydedildi.

Toplamda 43 gün içinde kurulumu tamamlanan ve 29 Haziran itibarıyla işletmeye hazır hale getirilen santralin, yaklaşık 2 bin 100 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Nevşehir’in Avanos ilçesinde yapılan arazi tipi GES projesinde titiz bir çalışma sürdürdüklerini belirterek, "Çevre dostu, temiz enerji kaynağı güneş gibi sınırsız ve ücretsiz olan bir kaynaktan sonuna kadar faydalanılmalı. Ülke olarak güneş enerjisi potansiyelimiz toplam elektrik enerjisi ihtiyacımızın tamamından kat ve kat fazlasını tek başına karşılayabilecek büyüklüktedir." ifadelerini kullandı.