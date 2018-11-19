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CW Enerji'nin Serik'te kurduğu GES'in geçici kabulü tamamlandı

ANKARA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren CW Enerji tarafından, Serik ilçesinde bir soğuk hava deposunun çatısına kurulumu gerçekleştirilen toplam 242 kilovat kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santralinin (GES) geçici...

CW Enerji'nin Serik'te kurduğu GES'in geçici kabulü tamamlandı
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ANKARA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren CW Enerji tarafından, Serik ilçesinde bir soğuk hava deposunun çatısına kurulumu gerçekleştirilen toplam 242 kilovat kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santralinin (GES) geçici kabulünün tamamlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin yüklenici firma olarak panel tedariği, mühendislik ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirdiği proje 12 günde tamamlandı ve 16 Kasım'da alınan geçici kabulle işletmeye hazır hale getirildi.

Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibe programı kapsamında yüzde 50 geri dönüşümsüz hibe fonundan yararlanılarak yapıldı.

Söz konusu projenin kurulumunda 880 adet güneş paneli ve 5 adet inverter kullanıldı. Projeyle yılda ortalama 210 hanenin elektriği karşılanabilecek. Ayrıca, yılda yaklaşık 281 ton karbondioksit, 314 kilogram azot oksit ve 847 kilogram kükürtdioksit gazı emisyonu azaltımı sağlanmış olacak.


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