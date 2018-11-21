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CW Enerji'nin Tokat'ta kurduğu GES'in geçici kabulü tamamlandı

ANKARA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren CW Enerji tarafından, Tokat'ın Turhal ilçesinde kurulumu gerçekleştirilen toplam 1,2 megavat kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santralinin (GES) geçici kabulünün tamamlandığı...

CW Enerji'nin Tokat'ta kurduğu GES'in geçici kabulü tamamlandı
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ANKARA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren CW Enerji tarafından, Tokat'ın Turhal ilçesinde kurulumu gerçekleştirilen toplam 1,2 megavat kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santralinin (GES) geçici kabulünün tamamlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji'nin yüklenici firma olarak panel tedariki, mühendislik ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirdiği proje, 23 günde tamamlandı ve 9 Kasım'da alınan geçici kabulle işletmeye hazır hale getirildi.

Söz konusu projenin kurulumunda 4 bin 554 adet güneş paneli ve 17 adet inverter kullanıldı.

Projeyle yılda 1 milyon 904 bin 950 kilovatsaat elektrik üretimiyle ortalama bin 75 hanenin elektriği karşılanabilecek. Ayrıca, yılda yaklaşık bin 429 ton karbondioksit, 4,3 ton kükürtdioksit ve 1,6 ton azot oksit gazı emisyonu azaltımı sağlanmış olacak.

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CW EnerjiGESGüneş Enerjisi SantraliTokat
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