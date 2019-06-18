Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin moda dünya D vitamini
Buğday bu yıl erken olgunlaştı
Bu yıl erken olgunlaştı
AB'den arıcılığa mali destek
AB'den arıcılığa destek
Araç kiralayanlara “belge“ uyarısı!
Araç kiralayanlara uyarı!
Avrupa'ya “Çeribaşı“ kirazı ihracatı
Avrupa'da 'Çeribaşı' kirazı
Gecikme faizi düşsün
Gecikme faizi düşsün

Dacia'dan günlük 39,90 liradan başlayan ödeme fırsatı

- Kampanya dahilinde Dacia Sandero 39,90, Dokker 49,90, Duster 59,90 lira gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor

Dacia'dan günlük 39,90 liradan başlayan ödeme fırsatı
banner17

İSTANBUL (AA) - Dacia, haziran ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya dahilinde Dacia Sandero 39,90 lira, Dokker 49,90 lirave Duster 59,90 lira gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 2,09 faiz oranından faydalanıyor.

Hafif ticari araç almayı düşünen ve artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen müşteriler için Dokker modelinde 60 bin lira kredi, 12 ay vade seçeneği için 0,99 faiz fırsatı mevcut.

Haziran ayında Sandero 76 bin 250 lira, Dokker 78 bin 250 lira, Logan MCV 89 bin 250 lira, Lodgy 96 bin 250 lira, Duster ise 99 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dacia
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5