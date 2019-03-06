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Dacia'dan günlük 39,90 TL'den başlayan ödeme fırsatı

- Dacia, mart ayı kampanyasında Dacia Sandero'yu 39,90 TL, Dokker'ı 49,90 TL ve Duster'ı 59,90 TL günlük ödeme seçenekleri ile satın alma fırsatı veriyor

Dacia'dan günlük 39,90 TL'den başlayan ödeme fırsatı
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İSTANBUL (AA) - Dacia, mart ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri sunuyor.

Dacia açıklamasına göre, mart ayı kampanyası kapsamında Dacia Sandero 39,90 TL, Dokker 49,90 TL ve Duster 59,90 TL gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kampanyada bir yıl uzatılmış garanti hakkının yanı sıra Dacia Kasko'da anında bin TL indirim imkanı yer alıyor. Artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 1,99 faiz oranından faydalanıyor.

Hafif ticari araç almayı düşünen ve artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen müşteriler için Dokker modelinde 50 bin TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
DaciaKampanyaOtomotiv
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