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Dacia'dan sıfır faize devam

- Dacia, ocak ayında Duster ve hafif ticari araç modellerinde sıfır faiz fırsatı sunuyor

Dacia'dan sıfır faize devam
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İSTANBUL (AA) - Dacia, ocak ayında Duster ve hafif ticari araç modellerinde sıfır faiz fırsatı sunmaya devam ediyor.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, Duster ve Dokker müşterileri maksimum 24 bin lira kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor.

Maksimum 40 bin lira kredi kullanacak müşterilere ise yine söz konusu modeller için 12 aya varan vade seçeneği ve 0,99 faiz* fırsatı sunuluyor. Daha fazla kredi veya vade talep eden müşteriler için avantajlı faiz oranları bulunuyor.

2018 model Dacia modellerinde Ocak ayında da cazip fiyat fırsatı sürüyor. 2018 model hurda teşviki ile Sandero 60 bin 900 lira, Dokker 63 bin 500 lira, Duster 77 bin 900 lira, Lodgy ise 96 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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Dacia
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