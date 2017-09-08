İSTANBUL (AA) - Dacia, eylül ayında yeni bir araç sahibi olmak isteyen müşterilerine "cazip" fırsatlar sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Dacia'nın Sandero modelinde geçerli olan "Yarısını Şimdi, Kalanı 2018'de Öde" kampanyasıyla müşteriler, araç bedelinin yarısını satın alım sırasında nakit ya da takas araç ile öderken, kalan tutarı yüzde 1,19 sabit faizle maksimum 48 aya kadar kredi ile ödeme şansına sahip oluyor. Üstelik kredi ödemeleri Ocak 2018'de başlıyor.

Bu kampanyadan faydalanmak istemeyen Sandero müşterileri ise 20 bin TL peşin, 20 aya kadar sıfır faiz fırsatına sahip oluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz bulunuyor. Dacia'nın Sandero modeli 45 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Dokker Combi ve Dokker Van modellerinde 20 bin TL peşin, maksimum 12 aya kadar sıfır faiz, daha fazla kredi ve vadelerde ise maksimum 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz yer alıyor. Duster, Lodgy ve Logan MCV modellerinde de 12 bin TL peşin, maksimum 12 aya kadar sıfır faiz oranları bulunuyor. Daha fazla kredi ve vadelerde ise 48 aya kadar yüzde 1,24 sabit faiz uygulanmakta.

Dokker Combi 54 bin 450 TL, Dokker Van 46 bin 250 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; Duster 60 bin 800 TL, Lodgy 73 bin 700 TL ve Logan MCV 52 bin 850 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Dacia marka ticari taksi almak isteyen müşterileri ise bin 500 TL'lik özel indirim bekliyor. Kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişen "avantajlı" faiz oranlarından ticari taksiler de yararlanabiliyor.