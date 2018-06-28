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“Daha büyük ticaret korumacılığına yönelik öngörüler arttı”

- ECB'nin aylık bülteninden: -"Yakın vadede daha büyük ticaret korumacılığına yönelik öngörüler arttı ve bu da küresel faaliyet ve ticaret üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir” -"2017'nin son çeyreği ile 2018'in ilk çeyreği arasındaki büyümedeki yavaşlama, Avro Bölgesi ülkelerinin çoğunda geniş tabanlıydı”

“Daha büyük ticaret korumacılığına yönelik öngörüler arttı”

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aylık ekonomi bülteninde, yakın vadede daha büyük ticaret korumacılığına yönelik öngörülerin arttığı ve bunun da küresel faaliyet ve ticaret üzerinde önemli bir etki yapabileceği belirtildi.

ECB'nin düzenli olarak yayımladığı aylık ekonomi bülteninde, 14 Haziran 2018 tarihli para politikası toplantısında, Yönetim Konseyi'nin enflasyonda sürekli bir düzenlemeye doğru ilerleyişin şu ana kadar tatmin edici olduğu sonucuna vardığı aktarıldı.

Genel olarak son ECB toplantısındaki açıklamalara benzer ifadelerin yer aldığı bültende, Avro Bölgesi'nde üretim büyümesindeki son yavaşlamanın, hem döngüsel hem de geçici faktörleri yansıttığı bildirildi.

2017 yılındaki güçlü büyüme oranlarının ardından, Avro Bölgesi'nde çeyrek bazda reel GSYH büyümesinin 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 0,4'e gerilediği belirtilen bültende, “İlk çeyrekte büyümedeki ılımlılık nispeten geniş tabanlıydı, bu da esas olarak daha az ihracatı yansıtıyor. 2017'nin son çeyreği ile 2018'in ilk çeyreği arasındaki büyümedeki yavaşlama, Avro Bölgesi ülkelerinin çoğunda geniş tabanlıydı.” denildi.

Bültende küresel ticarete ve korumacı politikaların etkilerine ilişkin de değerlendirmeler yer aldı.

Son haftalarda küresel aktiviteye yönelik risk dengesi bozulduğuna işaret edilen bültende, “Riskler kısa vadede dengelendi, ancak orta vadede aşağı yöne kaymaya başladı. Diğer yandan, ABD'nin mali paketi, aktivite üzerinde beklenenden daha güçlü bir etki yapabilir.” ifadeleri kullanıldı.

Korumacı politikalara ilişkin risklerin arttığına işaret edilen bültende, “Ancak bununla birlikte, yakın vadede daha büyük ticaret korumacılığına yönelik öngörüler arttı ve bu da küresel faaliyet ve ticaret üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Bültende ayrıca Avro Bölgesi'ndeki ülkelerin yüksek borçlarının daha kararlı bir şekilde azaltılması gerektiği vurgulandı.

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Avrupa Merkez BankasıECBFrankfurt
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