"Daha çok üretip daha çok ihracat yapma dönemindeyiz"

İSTANBUL (AA) - Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı seçilen Fuat Pamukçu, "GYİAD bayrağını Yiğit Savcı'dan devralıp daha ileriye taşıyacağız." dedi.

GYİAD'ın düzenlediği 17. Olağan Genel Kurul Toplantısında Pamukçu GYİAD Başkanı oldu.

Etkinlikte konuşan Pamukçu, içinde bulunulan dönemin, önemli değişim ve dönüşümleri içerdiğini söyledi.

Pamukçu, "Benim için GYİAD demek Türkiye'nin itici olan gençlik, dinamizm, girişimcilik, eğitim, inovasyon ve aydınlık düşünce demektir." şeklinde konuştu.

"Yaşamakta olduğumuz ekonomik ve politik sorunları biliyorsunuz. Daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz ve daha çok ihracat yapmamız gereken bir dönemdeyiz." diyen Pamukçu şunlara vurgu yaptı:

"İş dünyası olarak, finans piyasalarımıza olan güven kayıpları sebebiyle kurların dalgalanması, reel sektörümüzün döviz cinsinden yüksek borçlanması ile ilgili sorunlar, yüksek faiz ve yüksek enflasyon ile yüksek işsizlik oranları gibi konularla çarpışmaktayız. Büyük bir gururla söyleyebilirim ki, GYİAD, hepimizin içerisinden geçmekte olduğu zorlu dönemlerde bile, yenilikçi projeleri, vizyonu ve katılımcı yönetim anlayışı ile kendini ayrıştırmış, Türkiye’deki yeni nesil STK anlayışının aydınlık bir çekim merkezi haline gelmiştir."

17. dönem yönetim ekibi olarak mevcut çalışmalar olan akademi, kadın ve dijitale ilaveten farklı konulara da değineceklerini belirten Pamukçu, istihdam konusuna eğileceklerini, Türkiye'nin ihracatını artırması, teknoloji, bilgi ve tecrübe transferi yapması için uluslararası ilişkilere ağırlık vereceklerini kaydetti.

Pamukçu, "Yeni dönem projeleri arasında uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Amerika, Avrupa ve Asya'da temsilcilikler açılacak. Senede en az 3 defa farklı Anadolu şehirlerinde kardeş STK'lar ile iş birliğine gidilecek." dedi.

Anadolu'da GYİAD Akademi girişimcilik derslerinin verilmesi ve çeşitli konularda panel düzenleneceğini kaydeden Pamukçu, mentoring ve coaching ile startuplara destek verileceğini belirtti.

Pamukçu, TÜBİTAK destekli kurulan startup fonlarına katılarak girişimcilerle finansal destekte bulunulması, uluslararası açılmalarına destek verilmesi, Young Talent eğitim programı organize edilmesi, istihdam alanında ise genç ve kadın işsizliğinin tarihin en yüksek seviyesinde olması sebebiyle bu konuda farkındalık yaratılması gibi önemli maddeler yer aldığını anlattı.

Yeni dönemde birçok proje hazırlığında olduklarını da belirten Pamukçu, her sektörden, farklı profillerden farklı projeleri yürütecek ve GYİAD'ı ileriye taşıyacak bir ekip kurduklarını ifade etti.

Pamukçu, "Oluşturduğumuz ekip, birçok farklı vizyonu barındıran, genç, dinamik ve pozitif enerji ile dolu bir ekip. Önümüzdeki 2 sene boyunca GYİAD için yorulmadan çalışacağız." yorumunu yaptı.





2009'dan beri GYİAD üyesi olan Pamukçu, 16. dönemde Yiğit Savcı başkanlığında yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Pamukçu, aynı zamanda GYİAD'ın Dijital Çalışma Grubu başkanlığını da yürüterek, bu görevinde çok sayıda etkinlik ve konferans organizasyonları gerçekleştirdi.

Yeni yönetimde, Kadın, Dijital, Kültür Sanata ilaveten Eğitim ve İstihdam Çalışma Gruplarının koordinasyonunda GYİAD Başkan Yardımcısı Pelin Özer görev alırken, üye İlişkileri, ticari ilişkiler, yeni üyeler ve girişimcilik fonlama alanlarının koordinasyonundan sorumlu başkan yardımcısı İbrahim Arınç, GYİAD'ın mali işleri ve sürdürülebilir yönetim alanlarında koordinasyondan sorumlu başkan yardımcısı Eda Ergene ve GYİAD’ın hukuki işleri ve yine sürdürülebilir yönetim alanlarında koordinasyondan sorumlu başkan yardımcısı da Reşat Moral oldu.