Daha fazla ihracat için atağa geçiyorlar ZÜCDER Başkanı İsmail Erdoğan, “İlkini 2015 yılının haziran ayında gerçekleştirdiğimiz ‘Üretici-Marka Buluşmaları’nda, sektörümüzün önemli üretici ve markalarından olan 110 üye firmamız, ayrıca da ülkemizin önemli marka ve zincir market ve mağazaları, 2 gün boyunca yüz yüze görüşmeler sağlıyorlar" dedi.





10 ÜLKE, ZÜCDER’İN “ÜRETİCİ MARKA ZİRVESİ”NDE BİR ARAYA GELECEK





Pazar büyüklüğü 10 milyar Dolara ulaşan ve yılı 4,8 milyar Dolar ihracatla kapatmaya hazırlanan züccaciye sektörünün çatı derneği ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği), ihracata destek olmak ve iç ticareti de artırmak amacıyla “Üretici-Marka Buluşmaları” zirvesinin 6.’sını 22-23 Kasım tarihleri arasında İzmir Balçova Kaya Termal Otel’de düzenliyor. İş hacminin yaklaşık yüzde 30 arttığı zirvea, Rusya, Belarus, Kosova, Makedonya gibi 10 ülkenin en büyük toptancı, ithalatçı veya perakende zinciri dahil 110 yerli ve yabancı firma ve alanında 8 uzman konuşmacı katılıyor.



Türkiye’nin 2,9 milyar Dolar dış ticaret fazlasıyla, dış ticaret fazlası veren ender sektörlerinin başında gelen züccaciye sektörü, 2017 yılını 4,2 milyar Dolar ihracatla kapattıktan sonra 2018 yılını ise 4,8 milyar Dolar ihracatla kapatmaya hazırlanıyor. İhracatın her yıl yaklaşık yüzde 15 arttığı züccaciye sektörü, aynı zamanda markalaşmanın en yoğun olduğu ikinci sektörüdür. Dünyanın 200’den fazla noktasına ulaşan züccaciye sektörünün çatı derneği ZÜCDER, sektörün ihracatını, iç pazardaki ticaret hacmini arttırmak için “Üretici-Marka Buluşmaları”nın 6.sını düzenliyor. İzmir Balçova Kaya Termal Otel’de 22-23 Kasım tarihleri arasındaki zirveye, Rusya, Makedonya, Sırbistan, Belarus Gürcistan gibi 10 ülkeden ülkenin en büyük toptancı, ithalatçı veya perakende zinciri dahil 110 yerli ve yabancı firma ve alanında 8 uzman konuşmacı katılıyor. Açış konuşmalarını ZÜCDER Başkanı İsmail Erdoğan’ın ve ZÜCDER Başkan Vekili ve İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki’nin yapacağı zirvede, TİM CEO’su Bahadır Öztanyel, Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, Perakende Doktoru Selim Taşkın gibi uzman isimlerin konuşmalarından sonra firmalar gün boyunca B2B görüşmeler yapacaklar.





İhracatta büyüme yüzde 25 olacak



Carrfefour, BİM, Biltema, Elcorte Ingles, Madame Coco, Koçtaş gibi 110 yerli ve yabancı firmanın katılacağı zirveyle ilgili açıklama yapan ZÜCDER Başkanı İsmail Erdoğan, “İlkini 2015 yılının haziran ayında gerçekleştirdiğimiz ‘Üretici-Marka Buluşmaları’nda, sektörümüzün önemli üretici ve markalarından olan 110 üye firmamız, ayrıca da ülkemizin önemli marka ve zincir market ve mağazaları, 2 gün boyunca yüz yüze görüşmeler sağlıyorlar. Bu görüşmeler sonucunda iş hacmi yaklaşık yüzde 30 oranında artarken, son 2 yıldır zirvelerin gücünü ihracat rakamlarımızda görmüş olduk. Keza 6.7 milyar Dolar üretim hacmine sahip züccaciye sektöründe, ihracatın yüzde 85-90’ı ZÜCDER üyelerinin gerçekleştirdiğini göz önüne bulundurduğumuzda, zirvelerimizin içeriğini biraz daha genişlettik. Ekonomi, perakende, beslenme, marka gibi kendi alanında uzman 8 konuşmacı ile katılımcılarımızın bilgi birikimini arttırmaya hedefledik. Böylece ihracatta her yıl yakaladığımız yüzde 15’lik büyüme ivmesini, yenilediğimiz zirvelerimizle yüzde 25’lere çıkarmak istiyoruz” derken, zirvenin üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, perakendeci ve markalaşmış üyelerinin ticari ilişkilerini ve sektördeki sinerjiyi de artırdığını sözlerine ekledi.



Sektördeki organize mağaza sayısı 1000’leri geçti



Zirveler sayesinde ithalatçıların, üretici firmaları daha yakından tanıyarak ürün alımlarını yurt içine çevirdiklerini, ithalattan ziyade kendi üreticilerimize öncelik verilmesinin sağlandığını ifade eden Erdoğan, “Sektörümüzün perakende kısmı, özellikle tüm Türkiye’de açılan AVM’lerin artmasıyla birlikte gelişen zincir mağazacılık, sektörün markalaşma trendleri ve franchise sistemleriyle atağa geçmiştir. Perakendeyi öncelikle markalaşma konusunda incelemek gerekirse, züccaciye sektörü markalaşma konusunda tekstilden sonra ikinci sırada gelmektedir. Markalaşan ve perakende mağazacılığa önem veren sektörümüzde tüm Türkiye genelindeki AVM’lerde 1000’den fazla züccaciye mağazası bulunmaktadır. 15 yıl öncesine kadar 150 mağazası olan kişi veya kurumlar yoktu. Perakendenin organizeye dönmesiyle pazar yapısının değişmesi sektörü dinamitledi. Perakende sektörünün büyümesiyle birlikte zincir marketlerin ve mağazaların aldığı pay hızla arttı. Bu noktada üreticilerin ve markaların birbirini tanıması çok önemli.” açıklamalarında bulundu.











