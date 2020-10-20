Daha iyi bir gelecek için yeşil ile dijitali buluşturdu

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri Kapsamında, “Yeşil ve Sürdürülebilir Üretim İçin Dijital Uygulamalar” Webinarı Düzenlendi. TÜSİAD Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası bünyesinde, 2017 yılından bu yana farklı temalarla düzenlenen Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri’nin dokuzuncu etkinliği “Yeşil ve Sürdürülebilir Üretim İçin Dijital Uygulamalar” temasıyla 20 Ekim Salı günü gerçekleştirildi.

Son dönemde gerek ulusal gerekse Avrupa Birliği başta olmak üzere küresel düzeydeki politikaların şekillenmesinde önemli rol oynayan sürdürülebilir ve yeşil üretim konusunun dijital çözümler perspektifinden ele alındığı etkinliğin açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır yaptı.

Bahadır Balkır açılış konuşmasında şu konulara dikkat çekti:

“Çağımızın en önemli sorunlarından biri hiç kuşkusuz iklim değişikliği. Ekonomik aktivitelerimizin bizi, etrafımızdaki canlıları ve gezegenimizi tehdit ettiği bir dönemden geçiyoruz. Salt günlük yaşam pratiklerimizi değiştirerek kaynak kıtlığı, iklim değişikliği gibi sorunların üstesinden gelmemiz maalesef mümkün değil. Bunun için yeni bir ekonomik sistemin tarifi, iş yapış şekillerin bu risklere göre yeniden şekillenmesi şart. İşte tam da bu noktada dijital teknolojiler çok önemli bir rol oynuyor. Döngüsel ekonomiye geçişte; sürdürülebilir bir gelecek için üretimin çevreyi önceliklendirecek şekilde yeniden tasarlanmasında dijital dönüşümün etkisi kritik.”

Açılış konuşmasının ardından, TÜSİAD Yeni Nesil Sanayi Çalışma Grubu Başkanı Oğuzhan Öztürk, “Yeşil ve Sürdürülebilir Üretim İçin Dijital Uygulamalar” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından etkinlik,

- Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel’in Vodefone’un Yeşil Veri Merkezi stratejisi kapsamında Adana Teknoloji Merkezi Güneş Enerji Santrali’nden ve dijital tarım çözümlerinden;

- Organik Kimya COO’su Tansel Özyönüm ve Qualist Genel Müdürü Gökay Turanlıoğlu’nun Organik Kimya ve Qualist işbirliğinde geliştirilen, süreçlerini en düşük enerji ihtiyacına göre optimize edecekleri ve bu şekilde karbon salınımını azaltmayı hedefledikleri Golden Batch Tool’dan ve Qualist’in baca gazı salınımlarını denetleyerek çevre duyarlılığı yüksek, sürdürülebilir üretimi hedefleyen Green Chimney uygulamasından ve

- Arçelik Global Enerji Yöneticisi Ömer Ünal’ın Arçelik’in Romanya’daki Yeni Çamaşır Makinesi Fabrikası’ndaki enerji yönetim sistemi, akıllı ısıtma-soğutma-aydınlatma senaryoları, makine bazlı enerji tüketim analizleri ve tüketim tahminlemesi ile yenilenebilir enerji sistemlerinin entegrasyonundan bahsettiği “Yeşil ve Sürdürülebilir Üretim için Dijital Kullanım Senaryoları” paneli ile sona erdi.