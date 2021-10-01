Daha yeşil bir gelecek için önemli bir adım

Kelebek Mobilya, çocukların doğayı koruma konusunda farkındalığını artırmak amacıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesini sürdürüyor. Kelebek, ‘Çocuklarımız için Daha Yeşil Bir Gelecek’ sloganıyla başlattığı kampanya ile Kelebek Kids’ten takım alışverişi yapana fidan bağışı gerçekleştiriyor.

Türk mobilya sektöründe 86’ncı yılını kutlayan Kelebek Mobilya, toplum ve çevreye saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. ‘Çocuklarımız için Daha Yeşil Bir Gelecek’ sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında Kelebek Mobilya, mağazalarından Kelebek Kids takım alışverişi yapana fidan bağışı gerçekleştiriyor.

Çocukların doğayı korumaya yönelik farkındalığını artırmayı amaçlayan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bağış yapılan her bir fidan için kişiye özel sertifika düzenleniyor. Dijital sertifikalar, bağış yapılan çocukların adına ailelerine mail yoluyla iletiliyor.

Proje kapsamında, Türkiye’deki farklı bölgelerde yapılan ağaçlandırma çalışması ile yeni nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması hedefleniyor.