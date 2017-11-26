ANKARA (AA) - Bakanlar Kurulunun, Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların indirimli teminat uygulamasından ihracat performansı esasına göre yararlandırılması ve Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzni kapsamında taahhütlerini yerine getiren firmaların işlemlerinin mümkün olduğunca bürokrasiden arındırılmış ve basitleştirilmiş usullerde tekemmül ettirilmesine yönelik ilave düzenlemeler yapılabilmesi sağlandı.

Ayrıca, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında uygulanan müeyyideler, müeyyideye yol açan ihlaller ile orantılı olarak tekrar düzenlendi. Rejimi, kurallarına uygun bir şekilde kullanan firmalar ile rejim kurallarını ihlal eden firmalar ayrıştırıldı.

Öte yandan, İhracata Yöneli̇k Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fi̇yat İsti̇krar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dai̇r Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu değişiklikle ihracatçılara Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunundan (DFİF) yapılan devlet yardımı ödeme işlemlerindeki bürokratik süreç basitleştirildi. Böylece ihracatçılara yapılan devlet yardımı ödeme işlemlerinin daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması sağlanarak, ihracatçıların DFİF ödemelerini gecikmesizin almaları için bir başka düzenleme daha hayata geçirildi.