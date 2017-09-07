DAİB, Moskova'da

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) heyetinin 11-14 Eylül tarihlerinde Rusya'nın Moskova kentindeki "WorldFood Moscow Gıda Fuarı"na katılacağı bildirildi.

DAİB'ten yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanlığının URGE Destekleri çerçevesinde yürütülen "Bölgemizdeki Gıda İhracatının Artırılması Projesi" kapsamında DAİB heyetinin 11-14 Eylül tarihleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova'daki "WorldFood Moscow Gıda Fuarı"na katılacağı belirtildi.

Heyetin başta Rusya olmak üzere fuara katılan çeşitli ülkelerin iş adamlarıyla bir araya gelerek ticaret hacminin genişletileceği aktarılan açıklamada, DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel'in şu ifadelerine yer verildi:

"Gıda sektöründeki firmalarımız Rusya'nın Moskova kentindeki 'World Food Moscow Fuarı'na katılacak. Uluslararası katılımcı ve ziyaretçi oranının her yıl yükseldiği etkinlik, küresel gıda endüstrisinin en önemli fuarlarından biri olan bu fuarda birçok yeni ürün ve teknoloji görücüye çıkacak. Türk ihracatçısı için Rusya her zaman hedef pazar konumunda. Rusya pazarında yer almak veya mevcut pazar payını artırmak, ürünlerini uluslararası alıcılara etkin bir şekilde tanıtmak, güçlü dağıtım ağlarının temsilcileri ile tanışma ve sağlıklı bağlantılar kurmak, pazarı yerinde görmek yoluyla etkili satış stratejileri belirleyebilmek ve önemli firmaların yöneticileri ve satın almacıları ile doğrudan temasa geçmek üzere bu fuara firmalarımızı davet ediyoruz ve olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz."

Şengel, Rusya'nın gıda sektörü için en büyük pazarlardan birisini oluşturduğunu ve bu sektörün uluslararası buluşma noktası olan "Worldfood Moskova"nın firmalara büyük avantaj sağladığını belirtti.

Bölge ekonomisinin gıda sektörüne yeni ihracat imkanları sunmak amacıyla Rus coğrafyasının ülkenin gıda ihracatı için taşıdığı önemi vurgulayan Şengel, "URGE projelerimiz ile firmalarımızın bireysel olarak farklı pazarlara açılmalarının önündeki engelleri kaldırıyoruz. Üyelerimizi hedef pazardaki ilgili kuruluş ve firmalar ile bir araya getiriyor ve ticari bağlantılar kurmalarına vesile oluyoruz. Bu kapsamda şimdiye kadar çok sayıda firmamız hiç ihracat yapmadıkları ülkelere ürün satmaya başladı." ifadesini kullandı.

Şengel, fuara 65 ülkeden bin 433 firma ve yaklaşık 30 bin ziyaretçinin geleceğini tahmin ettiklerini aktardı.