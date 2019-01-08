DAİB'den 2018 yılında 1 milyar 777 milyon dolarlık ihracat

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, birliğin geçen yıl 175 ülkeye 1 milyar 777 milyon dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Denetim Kurulu Üyesi de olan Tanrıver, DAİB Toplantı Salonu'nda düzenlediği "2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda, geçen yıl ki ihracat verileriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

DAİB olarak 2018 yılında sektör bazında en çok ihracatı 235 milyon 779 bin dolar ile makine sektöründen yaptıklarını anlatan Tanrıver, "Geçen yıl makine sektörünü 214 milyon 842 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 195 milyon 154 bin dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri izledi. Tarım ürünlerinden ise 2018'de 305 milyon 370 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu yılda tüm madencilik sektöründen de 85 milyon dolarlık ürün ihraç edildi. " diye konuştu.

Tanrıver, genellikle Asya, Orta Doğu ve bazı Avrupa ülkelerine ihracat yaptıklarını belirterek, birlik üyelerinin 2018'de en yoğun ihracatını 440 milyon 920 bin dolar ile Irak'a, 128 milyon 500 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan'a, 97 milyon 407 bin dolarla İran'a, 88 milyon 489 bin dolarla Almanya'ya, 54 milyon dolar ile Libya'ya yaptıklarını kaydetti.

Birliğin 2018 yılı ağustos ayından itibaren bölge ihracatında ciddi artış olduğunu ifade eden Tanrıver, şöyle konuştu:

"2018'de Erzurum, Batman, Erzincan, Bitlis ve Tunceli’de ihracat artışı yaşandı. Türkiye genelinde 71 bin ihracatçı var, şu an aktif olarak Birliğimize kayıtlı 7 bin 464 ihracatçı firmamız var. Bu firmalardan 2 bin 739'u 2018 yılında 175 ülkeye 1 milyar 777 milyon dolarlık ihracat yaptı. DAİB olarak 6 komşu ülkeye hitap eden ve 5 sınır kapısı olan birliğiz. Bu durum bizim için ayrıca avantaj."

Tanrıver, son yıllarda Orta Doğu'daki sorunlardan dolayı komşu ülkelerle yapılan ticaretin geçen yıllara oranla durağan seyrettiğini anlatarak, "Özellikle Irak'taki bölgesel sorunlar, çifte belgelendirme ve gümrük sorunları ile İran'a uygulanan ambargolardan dolayı ihracatta önceki yıllara oranla zaman zaman düşüş yaşanıyor. Bu durumu aşmak için Ticaret Bakanlığımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyor. En yakın zamanda bu sorunlar çözülecek." ifadelerini kullandı.

- "2018 yılı gayet umutlu ve başarılı geçti"

İhracatçıları Ticaret Bakanlığı ve DAİB desteğiyle yurt dışı programlarına götürdüklerini anlatan Tanrıver, şu değerlendirmede bulundu:

"Amacımız yurt dışı programlarımızla ihracatçımızı pazarla buluşturmak ve bakış açılarını değiştirmek. Bu konuda kısmen başarı sağladık. Gürcistan, Azerbaycan-Nahçivan, İran, Irak ve Suriye pazarı başta olmak üzere komşu ülkelere çok önem veriyoruz. 2018 yılı gayet umutlu ve başarılı geçti. 2018 yılı gayet umutlu ve başarılı geçti. Bütün tüccarların ihracatçı olması hedefiyle yola çıktık, inşallah bunu başaracağız."

Tanrıver, geçen yıl nisan ayında DAİB'te göreve başladığını dile getirerek, üretim olmadan ihracatın mümkün olmadığını vurguladı.

Görev süresinde ihracatçıların düşük ya da sıfıra yakın faizli krediden faydalanması için birliğe Türk Eximbank ofisini açtıklarını ifade eden Tanrıver, söz konusu ofisten verilen krediden şimdiye kadar 27 firmanın yararlandığını aktardı.