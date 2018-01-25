DAİB'in 2017'deki ihracat şampiyonu Şırnak

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Şırnak, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanındaki 17 ilden 2017 yılında yapılan 1 milyar 810 milyon dolarlık ihracatın yüzde 17'sini gerçekleştirerek bölgenin ihracat şampiyonu oldu.

Geçen yıl DAİB'in sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 171 ülkeye 1 milyar 810 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu dönemde DAİB illeri arasında en fazla ihracatı 300 milyon dolarla Şırnak gerçekleştirdi. Şırnak bir önceki yıl 214 milyon dolar ihracata imza atmıştı. Şırnak'ın bölge ihracatındaki payı yüzde 17 oldu. İlden en fazla ihracat Irak'a gerçekleştirildi.

Şırnak'ı Iğdır, Van, Elazığ, Hakkari, Erzurum ve Batman takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DAİB'e bağlı 17 ildeki üye firmalar sayesinde 2017 yılında 1 milyar 810 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş olup bu ihracatın 300 milyon dolarlık kısmı Şırnak'tan gerçekleştirilmiştir. Birliğimize bağlı 17 ilden en fazla ihracatı Şırnak yaptı." dedi.

Şengel, Şırnak'ın yanı sıra birçok ilde de ihracatın arttığını vurgulayarak, bu artışta yaş sebze ve meyve gibi ürünlerin etkili olduğunu ifade etti.



Geçen yıl 17 ilin ihracatının 2016 yılına göre yüzde 3,6 arttığına dikkati çeken Şengel, "2018 yılında bölge ihracatını artırmayı amaçlıyoruz. 2018'de önemli bir ivme yakalamak ve birlik olarak bölge illerinin de payını artıracak şekilde 2 milyar doları aşacak ihracat hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.