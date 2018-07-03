Daikin Türkiye, İSO 500'de 16 basamak yükseldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki büyümesini sürdüren Daikin, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırması''nda 16 basamak yükselerek, 291'inci sıraya yerleşti.

Daikin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2011 yılından beri doğrudan yatırımcı olarak Türkiye'de bulunan şirket, Daikin, ülkedeki büyümesini katlayarak sürdürüyor.

İSO tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırması''nda 16 basamak yükselerek 291'inci sıraya çıkan Daikin, Türkiye'deki büyümesini sürdürmeye devam edeceğini duyurdu.

Temmuz 2011'den bu yana Sakarya'daki tesislerinde dünya standartlarında üretim yapan Daikin Türkiye, 548 milyon 387 bin lirayı bulan üretimden satışları ile İSO 500 arasındaki yerini her yıl daha da yukarıya taşıyarak büyümesini ve başarısını tescillerken, şirket bu performansı ile iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren şirketler arasında en hızlı büyüme kaydeden şirket olmayı da başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, İSO 500'deki sonucun, hızlı ve istikrarlı büyümelerinin kanıtı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sonuç, hedeflerimize yaklaşmış olduğumuzu göstermesi açısından bizim için çok önemli ve değerli, hedefimiz bu başarıyı sürdürmek. Daikin Temmuz 2011 tarihinde doğrudan yatırımcı olarak Türkiye'deki yerini alırken, hedefimizi Türkiye'yi iklimlendirme sektörünün üretim ve lojistik üssü yapmak olarak belirlemiştik. O günden bu yana bu hedefimiz doğrultusunda, tüm çalışanlarımız ile birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Geniş ürün gamımız ve yüksek hizmet kalitemiz ile sektörün en hızlı büyüyen şirketi olmayı başardık. Büyümemizi sürdürürken sektörümüzün gelişimine, istihdama ve ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunduk. Bütün bu gelişmelerin önümüzdeki yıllarda katlanarak süreceğini düşünüyoruz.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de AR-GE ve inovasyon çalışmalarımızla sektörümüze öncülük etme gayretindeyiz. Önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl da birçok ilke imzamızı atarak enerji verimliliği yüksek ve çevreci ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturduk. Daikin, doğrudan yatırımcı olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığı 2011 yılından bu yana 6,5 kat büyüme gösterdi."

Önder, enerji verimliliği yüksek cihazlara artan ilginin bu büyümenin başlıca motivasyonu olduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz yılı 1,3 milyar lira ciro ile kapattıklarını aktaran Önder, "Daikin Türkiye olarak yeni bir başlangıç yaptığımız 2011 yılında 340 milyon lira ciromuz vardı. Biz daha o zaman kendimize 1 milyar lirayı aşan ciro, bin kişinin üzerinde istihdam hedefi koymuştuk. 2016 yılında 1 milyar lira ciro, 2017 yılında da bin kişilik istihdam barajını aştık. Son 4 yıllık büyüme hızımız yüzde yüzü geçti. Şu anda 1 milyar 303 milyon lira cirosu olan bin 250 kişilik büyük bir aileyiz. Hedefimiz 2020 yılında ciroda 2 milyar liraya, istihdamda da bin 500 kişiye ulaşmak. Bu doğrultuda var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

