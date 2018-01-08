Dalaman'a yurt içi uçak seferlerinin artırılması

MUĞLA(AA) - Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Anadolu Jet'in Ankara-Dalaman seferlerini günlük yapma kararını turizmciler olarak memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Hedefimiz, Trabzon veya Samsun, Adana, Gaziantep, Eskişehir ve Diyarbakır gibi büyük illerden Dalaman'a karşılıklı tarifeli uçak seferlerinin konulmasını sağlamak. Bu yönde mücadele veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bülbüloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden Dalaman Havalimanı'na direkt tarifeli uçak seferleri konulması yönünde yürüttükleri çalışmalar ile hedeflerine adım adım ulaştıklarını kaydetti.

Son olarak Anadolu Jet'in Ankara-Dalaman seferlerini haftada 7 güne çıkarttığını anımsatan Bülbüloğlu, hedeflerinde 5 büyük ilin daha bulunduğunu belirtti. Turizmde iç pazara ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Bülbüloğlu, şöyle devam etti:

"Tatillerini bölgemizde geçirmek üzere gelmek isteyen tüm misafirlerimizin havayolu seçeneğini kullanarak zahmetsizce ve kısa sürede bölgemize ulaşmalarını sağlayabilmeleri için çaba sarf ediyoruz. Dalaman Havalimanı'na aktarmalı değil, direkt tarifeli uçak seferleri konulmasını temin edebilmek için Muğla Valiliğimizin destekleri ile bölgemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla THY başta olmak üzere Anadolu Jet, Pegasus, Sunexpress, Onur Air, Atlas Global'ın CEO'ları ve yetkilileriyle defalarca görüşmeler yaptık. Türkiye'nin birçok ilinden Ankara aktarmaları Dalaman seferleri yapılıyor. Hedefimiz, Trabzon veya Samsun, Adana, Gaziantep, Eskişehir ve Diyarbakır gibi büyük illerden Dalaman'a karşılıklı direkt tarifeli uçak seferlerinin konulmasını sağlamak. Bu yönde mücadele veriyoruz."

Yerli turistin bölge turizmcilerine güç verdiğini ifade eden Bülbüloğlu, "Kendi vatandaşlarımızın da bölgemizin güzelliklerini görmek ve tatillerini bölgemizde geçirmek istemeleri en doğal haklarıdır. Bizler onları misafir etmekten mutlu olacağız. Ayrıca bu durumun iç pazar turizmini canlandıracağı, bölge ekonomisine ve istihdamına pozitif yansımalarının olacağı kesin." değerlendirmesinde bulundu.