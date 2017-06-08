"Dalbastı" kirazında kalite, toplu ilaçlamayla korunuyor

MALATYA (AA) - Malatya'da kayısıdan sonra kentin önemli geçim kaynaklarından olup kendine özgü tadıyla bilinen "dalbastı" kirazı, kalite kaybı yaşanmaması için yetiştirildiği Yeşilyurt ilçesi genelinde tek elden topluca ilaçlanıyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesinin desteğiyle Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün kontrolünde yapılan toplu ilaçlamayla ilçenin meşhur kirazı "dalbastı"nın kalitesi korunduğu gibi meyvelerde de ilaç kalıntısı kalmıyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır oda olarak ilçedeki kirazların ilaçlamasını tek elden yaptıklarını, bunu, çiftçileri desteklemek, üründe ilaç kalıntısını önlemek amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplu ilaçlamayla kirazın kalitesinin korunduğu gibi meyvede ilaç kalıntısı da kalmadığını ve bunun da tüketici sağlığını koruduğunu aktaran Solmaz, "Yıllık ortalama bin 500 ton ilaç kullanıyoruz. Topluca ilaçlama yaptığımız için kirazdaki kurtlanma sorununu gidermiş oluyoruz. Sağlıklı ve kalıntısı olmayan ilaçlar atarak tüketiciyi de koruyoruz. Bunlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ön gördüğü ilaçlar. Son attığımız ilaç kontak tesirli. Bu ilaç insan sağlığına zarara vermiyor, meyvede ilaç kalıntısı kalmıyor. Kirazlarımızı Avrupa, Rusya ve Çin'e ihraç ediyoruz, ilaç kalıntısı da çıkmıyor." diye konuştu.

- Geçen yıl 2 milyon 500 bin lira gelir elde edildi

İlçede rekolte tespit çalışmalarının devam ettiğini, geçen yılki rekoltenin yaklaşık 750 ton olduğunu ve kirazın kilosunun 3 ile 5 lira alıcı bulduğunu anımsatan Solmaz, üreticilerin kirazdan geçen yıl yaklaşık 2 milyon 500 bin lira gelir elde ettiğini ifade etti.

Kirazın ilçeye yerli turistin gelmesine de katkı sağladığını aktaran Solmaz, meşhur kirazın hasadına 2 hafta sonra başlanacağını sözlerine ekledi.