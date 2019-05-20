"Dalbastı" kirazında sinek riski

MALATYA (AA) - Malatya'da kayısıdan sonra kentin önemli geçim kaynaklarından olup kendine özgü tadıyla bilinen "dalbastı" kirazında toplu ilaçlama yapılmaması nedeniyle üreticiler "kiraz sineği" riskiyle karşı karşıya kaldı.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi imkansızlıklar nedeniyle ilçede hastalık ve zararlılara karşı bu yıl toplu ilaçlama yapılamayacağını söyledi.

İlçede 15 farklı bölgeye kurulan tuzaklarda kiraz sineğinin genel olarak tespit edildiğini aktaran Solmaz, çiftçilerden ürün kaybı yaşamamaları adına önlem almalarını istedi.

Bu yıl toplu ilaçlama yoluna gidemediklerini, çiftçinin hastalık ve zararlılarla mücadele etmesi gerektiğini dile getiren Solmaz, şöyle devam etti:

"Tuzaklarda kiraz sineği görüldü. Çiftçilerimiz bir an önce zararlıyla mücadele etmek için ilaçlama yapmaya başlamalı. Kiraz sinekleri larvayı meyveye bıraktıktan sonra ilaçlamanın faydası olmuyor. Biz geçmiş yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığının önerdiği ve Avrupa ile Rusya'nın da kabul ettiği tarım ilaçlarını atıyorduk. Oda olarak 12 yıldır önceden İl Özel İdaresi daha sonra ise Yeşilyurt ve Malatya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yerel yönetimlerin de desteğiyle toplu ilaçlama yaptık. Toplu ilaçlamanın amacı ilaç atılmayan küçük bahçelerin de ilaçlanması ve diğer büyük bahçe sahiplerinin meyvelerini hastalık ve zararlılardan korumaktı. Ayrıca ihracatçının uygun gördüğü ilaçları da kullandığımız için meyvede ilaç kalıntısı olmuyordu."

Solmaz, yeterli kaynağı bulamadıkları için ilçe genelinde toplu ilaçlamanın bu yıl yapılamamasının ürün kalitesi açısından risk oluşturduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl belediyelerden yeterli kaynak alamadığımız için toplu ilaçlama yapamıyoruz. Çiftçilerin ilaçlamayı kendileri yapması gerekiyor. Geçmiş yıllarda toplu ilaçlamayı belediyelerden alınan destek ve çiftçilerinden alınan ücretle toplu yaparak çiftçilerin sorunlarını asgariye indirmeye çalışıyorduk. Toplu ilaçlama hem çiftçiyi hem de tüketiciyi koruyor. Toplu ilaçlama da maliyette düşüyordu. Biz geçen yıl ilaçlamanın tonunu 70 liraya attık. Bu yıl bireysel ilaçlamada çiftçiler bir tonluk ilaçlamaya 250 lira ödeyecek."

İlçede yazlık ev alanlarla küçük bahçe sahiplerinin bireysel ilaçlama yapmadıklarını anlatan Solmaz, "Şimdi bu bahçeler ilaçlanmadığı için bu bahçelerdeki zararlılar, çevredeki diğer bahçelere geçerek meyveye zarar verecek. Bu konuda çiftçileri uyarıyorum, küçük bahçelerdeki kirazları da ilaçlasınlar. İlaçlama maliyeti yüksek, Allah çiftçilerimize yardım etsin." dedi.

- "Toplu ilaçlamanın büyük faydası var"

Çiftçi Nebi Durhan da üretici olarak toplu ilaçlamadan yana olduklarını, bunun çiftçilere yarar sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben bahçemi ilaçlıyorum, bitişiğimdeki bahçede ilaçlama yapılmadığında benin attığım ilacın faydası olmuyor. İlaç atılmayan bahçedeki hastalık yine benim bahçeme de geliyor. Toplu ilaçlamanın çok büyük faydası var, sorunu baştan çözüyor. Bireysel ilaçlamada 3 kişi ilaçlama yapacak, 5 yapmayacak, hastalık da devam edecek. İlaçlama konusunun çözümlenmesi lazım. Kiraz sineği meyveye girdiğinde kiraz para etmiyor. Çöpe döküyoruz ya da kirazı hiç toplamıyoruz çünkü esnaf kurtlu olunca kirazı almıyor. Toplu ilaçlama yapılmasını talep ediyoruz. Devletimizin, yerel yönetimlerin toplu ilaçlamaya destek olmasını istiyoruz."

Durhan, bireysel ilaçlamaların zamanında yapılmaması nedeniyle hastalık ve zararlıların meyveye zarar verdiğini ve kiraz üreticilerinin ekonomik kayba uğradığını da vurguladı.