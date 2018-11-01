Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi ve Korunma Eğitimi

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Dünyadaki ticareti koruma altına alan enstrümanlardan sanayicilerin de istifade etmesi gerekir." dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve ASO'nun iş birliğinde düzenlenen "Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi ve Korunma" konulu yatırımcı eğitimi düzenlendi.

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla bazı risklerle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

Küresel ticaretin çok farklı şekillerde yapıldığına değinen Özdebir, krizlere karşı geliştirilmiş "ticari faaliyetlerin kaskosu" denilecek enstrümanların olduğunu anlattı. Özdebir, "Dünyadaki ticareti koruma altına alan enstrümanlardan sanayicilerin de istifade etmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Özdebir, sanayicinin daha çok üretmeyi düşündüğünü ve bu enstrümanları kullanmadığını ifade etti.

- "Forward işlemler işletmelerin korunması açısından önemli"

Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu, piyasaların genelde dalgalı seyrettiğini ancak son dönemde bunun arttığını söyledi.

Krizlerden ve ekonomik dalgalanmalardan etkilenilmemesi için gereken önlemlerin alınmasının önemine işaret eden Yeğenoğlu, ileri bir tarihte teslim edilecek herhangi bir malın vadesi, fiyatı ve miktarını bugünden belirlenmesi olarak bilinen forward işlemlerin işletmelerin korunması açısından önemli olduğunun altını çizdi.

İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu ve İş Yatırım Menkul Değerler AŞ Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü Uzmanı Özge Ongun da sunum yaptı.