Dalyan'da kefal mesaisi

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Dalyan Kanalı’nda yetiştirilen yıllık 500 ton kefalin 100 tonu ihraç ediliyor.

Yaklaşık 80 bin ailenin geçimini balıkçılıkla sağladığı Muğla'nın Ortaca ilçesinde sazlıkların, bataklıkların, tuzlu ve tatlı suların yer aldığı Dalyan Kanalı'nda üretilen kefal, kanalın simgesi haline geldi. 2 bin 500 yıllık kaya mezarları, caretta carettaları ve İztuzu Plajı'nı görmek için her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği Dalyan, son yıllarda kefal üretimiyle de öne çıkıyor.

Dalyan Kanalı'nda üretilen kefal, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifinde çalışan balıkçılar tarafından sabah erken saatlerde tesislere getiriliyor. Balıkların büyük bölümü iç piyasaya sunulurken, bir kısmı ihraç ediliyor.

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, AA muhabirine, kooperatiflerinin 600 ortaklı olduğunu söyledi. Dalyan Kanalı'ndaki tesislerde yılda 500 ton kefal ürettiklerini anlatan Yalılı, "Bunun büyük bölümünü bölge ve yurt içine pazarlıyoruz. Yılda 100 ton kefali de ihraç ediyoruz" dedi.

Kefal yetiştirmenin zahmetli bir iş olduğunu dile getiren Yalılı, "Biz her gün kanal temizliği yapıyoruz. Kanalı temiz tutulup balıkların yaşam alanlarını genişletiyoruz. Kanaldan kayıklar dolusu çöp topluyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde hazırlayacağımız projeyle de Dalyan Kanalı'nın dip temizliğini yapacağız." diye konuştu.

- Akdeniz ve Ege'nin birleştiği noktada

Arif Yalılı, Akdeniz ve Ege'nin birleştiği noktanın İztuzu bölgesi olduğunu, burada bütün balık türlerinin yumurta bıraktığını anlattı.

Kefalin 7 türünden 5'inin bu bölgede bulunduğunu kaydeden Yalılı, "Bu balıklar mevsim balığı. Yaz kefali haziran ayında başlıyor ağustos ayında sona eriyor. Kış kefali ise ekim sonu başlıyor ve nisan ayına kadar devam ediyor. Bu süreç içinde biz bu balığı dalyanların içine alıyor ve günün ihtiyacına göre dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dalyan Kanalı'nın sadece tatlı sudan oluşmadığını vurgulayan Yalılı, bölgede gel- git olayının sık yaşandığını bu nedenle Kanaldan çıkarılan kefalin lezzetli olduğunu kaydetti.