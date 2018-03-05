Danfoss'un 2018 için hazır

Toplantıda, Danfoss Türkiye Genel Müdürü Emre Gören ve Danfoss Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Pazarlama Başkanı Naveen Sivakumar da yer aldı.



Danfoss Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Ziad Al Bawaliz ve Danfoss Türkiye Genel Müdürü Emre Gören’in ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısına, Danfoss Dünya Başkanı Kim Fausing, Danimarka’dan canlı video bağlantısıyla katıldı. Danimarka’daki yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye’ye ziyareti ertelenen Fausing; Danfoss’un global olarak %12 civarında büyüdüğünü paylaşırken, Türkiye’nin şirket içindeki önemine değindi ve Türkiye’nin büyüme potansiyeline güvendiklerinin altını çizdi. Dünya Başkanı, önümüzdeki dönemde ülkeye yapılan yatırımların artacağına da dikkat çekti.



Toplantıda konuşan Ziad Al Bawaliz; dijitalleşme, elektrifikasyon, nüfus artışı ve şehirleşme, gıda tedariği ile iklim değişikliği gibi trendlerin dünyayı büyük bir değişikliğe uğrattığını ve Danfoss olarak bu alanlarda öncü çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Al Bawaliz, Kim Fausing’e ek olarak şirketin net satışlarının global olarak 2017’de bir önceki yıla göre %5,8 arttığını ve 5,8 milyar Euro’ya ulaştığını söyledi. Ziad Al Bawaliz, şirketin net kârının ise 394 milyon Euro’dan 445 milyon Euro’ya yükseldiğini paylaştı. Al Bawaliz, bir mühendislik şirketi olan ve kuruluşundan bu yana ilklere imza atan Danfoss’un Ar-Ge ve yeni buluşlara satışlardan elde ettiği gelirin yaklaşık %5’ini ayırdığını söyledi.



Türkiye’nin, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’ndeki en büyük pazar olduğuna dikkat çeken Al Bawaliz, Türkiye’nin 2014-2017 yılları arasındaki net satışlarının her yıl %15 arttığını ve bölge içindeki cirosunun %30 olduğunu söyledi.



Ziad Al Bawaliz, Danfoss olarak soğutma ve ısıtma segmentlerinde dünya lideri olduklarını ve bugün soğutma alanında en büyük ürün yelpazesine sahip tek şirket olduklarını sözlerine ekledi. Isıtma segmentinde ise enerji verimliliğinin en önemli gündem maddeleri olduğunu söyledi. Hız ve etkinlik sağlayan motor kontrol sistemleriyle soğutma sistemlerinden asansörlere kadar her alanda çözüm sağladıklarını ileten Al Bawaliz; iş makinaları, tarım ve madencilikte kullanılan araçlarda ise güç çözümleri segmentiyle yer aldıklarını ve dünyanın en büyük ikinci şirketi konumunda bulunduklarını söyledi.



Enerji verimliliği konusunda yatırımlarımız sürecek…

Danfoss Türkiye Genel Müdürü Emre Gören, yeni yapılanmalarla eşanjörlerin Türkiye’de üretilmesine yönelik çalışmalar yürütüklerini ve özellikle bölgesel ısıtma konusunda örnek çalışamalar yürüttüklerini vurguladı. Gören, Danfoss Türkiye tarafından Soma’da hayata geçirilen bölgesel ısıtma sistemiyle konutların ısınma giderlerinin üçte bir oranında azaldığını, diğer yerel yöneticilerden bu konuda büyük bir talep geldiğini ve sistemin tüm Türkiye’ye yayılmasının en büyük hedeflerinin olduğunu sözlerine ekledi.



Sürücüsüz ve elektirikli araçlar en önemli gündem maddelerimiz…

Emre Gören, şirketin madencilikle ilgili faaliyetlerinden de söz etti. “Danfoss olarak, hidrolik sistemleri olan bütün iş kollarına hitap ediyoruz. İş makinalarının dışında madencilik de odaklandığımız iş alanlarından biri. Burada iki segmentimizle yer alıyoruz. Güç çözümlerimiz, madencilikteki ağır makinaların içinde yer alıyor. Bugün dünyadaki trendlerden biri, sürücüsüz ve emisyonu azaltmak için elektrikli araçların geliştirilmesi… Biz de Danfoss olarak sıfır emisyonlu ve güvenliğin en üst düzeyde sağlandığı sürücüsüz araçlara parça geliştirmek üzere çalışıyoruz. Motor kontrol sistemleri ise dönen tüm araçlarda yer alıyor. Madencilikte özellikle kırıcı ve değirmen gibi araçlarda yer alıyoruz.”



Danfoss Türkiye’nin yeni ofisinin açılışının da yapıldığı basın toplantısında kurdele kesiminde Danimarka’nın İstanbul Başkonsolosu Jesper Kamp da yer aldı.



85 yıl önce Danimarka’da temelleri atılan Danfoss, 2003 yılından bu yana Türkiye’de faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürüyor. 2015 yılından bu yana ise İran, Azerbaycan, Pakistan ve Afganistan olmak üzere dört ülkenin faaliyetleri de Türkiye ofisi tarafından yönetiliyor. Danfoss Türkiye, 2015 yılında motor kontrol sistemleri alanında öncü DAF Enerji firmasının çoğunluk hissesini satın almıştı. Danfoss’un Türkiye’de 200’e yakın çalışanı ve 80 iş ortağı bulunuyor.



Kurdele kesimi olan (2) görselde fotoğraf altı isimler soldan sağa sırasıyla;

Danfoss Türkiye Isıtma Çözümleri Satış Direktörü Serhan Günel



Danfoss Global Hizmetler Türkiye, Orta Doğu ve Afrika (TMA) Bölge Direktörü Rahmi Sağkaya



Danfoss Türkiye Soğutma Sistemleri Satış Direktörü Toni Timirci



Danimarka’nın İstanbul Başkonsolosu Jesper Kamp



Danfoss Türkiye, Orta Doğu ve Afrika (TMA) Bölge Başkanı Ziad Al Bawaliz



Danfoss Türkiye Genel Müdürü ve Danfoss Motor Kontrol Sistemleri Türkiye, Orta Doğu ve Afrika (TMA) Bölge Direktörü



Danfoss Müşteri Hizmetleri ve Ticari Operasyonları Geliştirme Türkiye, Orta Doğu ve Afrika (TMA) Direktörü Emrah Şahin