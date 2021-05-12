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Danimarka gıda ve tekstil alanında önemli fırsat kapısı 

DEİK ve EGD’nin birlikte düzenlediği Ticari Diploması Yolcuğu toplantısına konuk olan Türkiye-Danimarka İş Konseyi Başkanı Emrah İnce, aktardığı iş fırsatlarında Türkiye ve Danimarka'nın önemli kazanımlar elde edeceği söyledi. 

Danimarka gıda ve tekstil alanında önemli fırsat kapısı 
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DEİK’in Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) ortak etkinliği Ticari Diplomasi Yolculuğu’nda Danimarka ile iş fırsatları anlatıldı. Danimarka hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan Emrah İnce, “Danimarka 5.8 milyon nüfusu ile bir yarımada. Çok düşük bir nüfusla inanılmaz gelir elde eden ülkenin üretimini nüfusun yüzde 65’i sağlıyor. Danimarka, dünyada ekonomik büyüklük olarak kırkıncı sıralarda yer alıyor” dedi. 

DEİK bünyesindeki 146 iş konseyinden birinin de Türkiye-Danimarka İş Konseyi olduğunu hatırlatan İnce, iki ülke arasında yazılım, teknoloji ekipmanları, gıda ve tekstil alanlarında önemli fırsat kapıları olduğunu söyledi. 

Danimarka’nın Türk iş insanları açısında büyük fırsatlar vaat ettiğini belirten İnce sözlerini şöyle sürdürdü: 

“İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde öne çıkan alanlar; yenilenebilir enerji, bölgesel ısıtma, enerji verimliliği, biyoteknoloji, sağlık, tarım ve hayvancılık. Ayrıca Türk inşaat firmaları için Danimarka’da büyük bir fırsatlar var. Danimarka’dan yaptığımız hurda cevher ithalatının sürdürülebilir olması için AB tarafından Türkiye’ye uygulanan demir-çelik ürünleri kotaları ve bariyerlerinin kaldırılması noktasında ülkenin desteği sağlanıyor.” 
Türkiye-Danimarka İş Konseyi Başkanı Emrah İnce, EGD Üyesi ve Sözcü Gazetesi Muhabiri Sayime Başçı’nın modaratörlüğünde gerçekleşen toplantıda sağlık, tarım ve tarım teknolojileri alanlarındaki fırsatlara dikkat çekti. 

Emrah İnce, “Danimarka ile ihracatımız yaklaşık 950 milyon dolar, ithalatımız ise 800 milyon dolar civarında. Dünyaya mal olmuş 8-10 tane markalaşma hikayesi var. Nüfusu çok az olmasına rağmen inovasyon ve Ar-ge’ye dönük yüzleriyle ülkenin gelmiş olduğu nokta takdire şayan. Türkiye-Danimarka İş Konseyi olarak, özellikle bu yüksek standartlı profille iş dünyasına teknolojiyi transfer edip iki ülke arasındaki ilişkileri de stratejik boyuta getirmeye çalıyoruz” dedi. 

Danimarka’da tarımsal teknolojik ekipmandan dijitalleşme ve yazılıma kadar birçok alanda ortak yatırımların yapılabileceğini söyleyen Emrah İnce, ülkenin Türkiye’ye karşı paylaşıma açık olduğunu ifade etti.

https://www.kolayihracat.gov.tr/ulkeler/danimarka

https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/danimarka/ulke-profili

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DanimarkaDEİKEGDTürkiye-Danimarka İş Konseyi Başkanı Emrah İnceTicari Diplomasi YolculuğuCelal ToprakSayime Başçı
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