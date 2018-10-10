Danimarkalı Hjorth, Bingöllülere girişimciliği öğretiyor

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Danimarka'da 14 yıl yaptığı işletme okulu idareciliğinden ayrılarak dünyanın çeşitli ülkelerinde girişimcilere eğitim, istihdam ve pazar bulma konusunda danışmanlık yapan Soren Hjorth, yaklaşık 2 yıldır Bingöl İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) takım lideri olarak görev yapıyor.

Hjorth, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Danimarka'daki 14 yıl idareci olarak görev yaptığı işletme okulundan ayrılarak kendi şirketini kurduğunu, 5 yıl Rusya'da KOBİ'lerin gelişimine destek sağlayarak katkıda bulunduğunu, girişimciler yetiştirdiğini ve girişimcilere şirketleşme konularında yardımcı olduğunu söyledi.

Rusya deneyiminden sonra kariyeri boyunca çok farklı ülkelerde görev yaptığını kaydeden Hjorth, kariyeri boyunca yaptığı güzel işleri ve enerjisini, Danimarka'daki eşi, 4 çocuğu ve 10 torundan oluşan güzel ailesinden aldığını belirtti.

Uzmanlık alanının Doğu Avrupa ve Asya olduğunu belirten Hjorth, "Rusya, Estonya, Mısır, Kazakistan, Kosova, Sırbistan ve Mısır'da çalıştım. 25 yılı aşkın süredir çalışıyorum." dedi.

Bugüne kadar binlerce girişimci yetiştirdiğini ve bundan gurur duyduğunu anlatan Hjorth, görev yaptığı projelerde işinin bitmesine rağmen danışmanlık yaptığı firmalarla irtibatını kesmediğini, zaman zaman arayıp faaliyetleri hakkında bilgi aldığını kaydetti.

Hjorth, şöyle devam etti:

"Bir projeye başladığım zaman ilk olarak iyi bir takım kuruyorum. Çünkü her şey bu takıma bağlı olarak gelişir. Onlara bir şirkete nasıl girip çıkılacağını, nasıl etkileşim içinde olacağını, bir şirkete danışmanlık hizmeti sunarken nasıl davranılacağını, takım çalışmalarının nasıl olacağını aktarıyorum."

- "Bingöl İŞGEM'de yer almaktan mutluluk duydum"



Yaklaşık 2 yıldır Bingöl İŞGEM'de görev yaptığını belirten Hjorth şunları kaydetti:

"Bingöl'ü çok sevdim, özellikle dağlarını. İnsanları da çok dost canlısı. Buradaki takımım da çok iyi. Ciğer, kavurma, döner güzel. Burada beni şaşırtan şey herkes ayran içiyor. Biz Danimarka'da ayranı sadece küçük yaşta içeriz ama burada herkes ayran içiyor.

Bingöl'de bulunan yatırımcılara şunu söyleyebiliriz; yatırımcılar kendilerini daha iyi geliştirebilirlerse global dünyanın bir parçası markalar haline gelebileceğine inanıyorum. Buradaki girişimlerin işlerine aşık olarak daha çok çalışmaya ve pazar alanlarının genişletmesine ihtiyaçları var. Burada eğitimli insan çok. Kendi alanında yetkin ve uzman olan kişiler var. Bingöl İŞGEM'de yer almaktan mutluluk duydum."

Bingöl İŞGEM takım lideri yardımcısı Yunus Emre Katrancı da daha önce Hjorth ile Gaziantep Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) projesinde çalıştıklarını belirtti.

Hjorth'in işinde çok başarılı olduğunu anlatan Katrancı, şöyle devam etti:

"Bizimle çalışmasını bir şans olarak görüyoruz. Uluslararası tecrübeyi aktarmak işinde bir köprü görevi görüyor. Soren Hjorth'in dünyadaki gelişmeleri daha yakından takip etme şansı bize göre daha çok. Bu gelişmeleri bizlerle, Bingöl'de yer alan girişimciler ve firmalarla paylaşmakta. İnsanlara karşı saygılı, içi sevgi dolu, son derece pozitif duygularla yaşayan bir kişi. Böyle bir insan ile takım arkadaşı olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz."



