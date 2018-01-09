DAP 2017'de bölgenin umudu oldu

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP) Başkanı Adnan Demir, 2017 yılında uygulayıcı kurumlara destek vererek onlarca projenin hayata geçmesine katkı sağlamak amacıyla 176 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirtti.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DAP olarak bölgedeki 15 ilden sorumlu olduklarını, bölgeye ilişikin 2014'te hazırlanan eylem planına sadık kalarak, kurumlar marifetiyle bölgeye yatırımlarına devam ettiklerini ifade etti.

Bölgenin ekonomik anlamda taşıyıcı alanları olan tarım ve hayvancılığı desteklemek için önemli faaliyetler yürüttüklerini dile getiren Demir şunları kaydetti:

"Bölgemizde ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık olması nedeniyle biz de bunlara yoğunluk verdik. Sadece 2017 yılında sulama anlamında 140 projeye destek verdik. Bu kapsamda yaklaşık 90 milyon lira harcandı. Bu para ile 35 bin hektar arazi sulamaya açıldığı gibi hayvanların su ihtiyacını gidermek için de 40 hayvan içme suyu projesini destekledik."

Sulama kanalı projelerini hayata geçirirken sağlıktan taviz vermediklerini vurgulayan Demir, hayvanların daha hijyenik ortamda su içmeleri için beton ve sac olmak üzere 7 bin 500 swot dağıttıklarını belirtti.

Adnan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2017 sonu itibarıyla 166 hayvan içme suyu göleti ve 26 bin swot dağıtmış olduk. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın yayınladığı bir yönetmelik var. Bu yönetmelik çerçevesinde canlı hayvanların satıldığı alanlara ilişkin yönetmelik var. Bu kapsamda da toplam 28 ruhsatlı canlı hayvan pazarı dediğimiz alanlar yapıldı."

Kurumlarına ayrılan bütçenin kullanım oranına göre rakamlar da veren Demir, "DAP İdaresi 2017 yılında gerek tarihi miraslara gerekse tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerle ödeneğin yüzde 96'sını kullanarak 176 milyon lira para harcadı. Bunları tamamen 'uygulayıcı kuruluş' dediğimiz belediyelere il özel idarelerine, kamu kuruluşları ve kalkınma ajanslarına aktardık." diye konuştu.

- "Bölgeyi daha cazip alanlara dönüştürmeyi hedefliyoruz"

Demir, bölgenin birçok medeniyete ev sahipliğini yaptığını bu yüzden çeşitli tarihi eserlerin olduğunu anlatarak, bunlar için de çeşitli projeler hazırladıklarını aktardı.

Yapılan çalışmaları bölgenin dokusuna göre yürüttüklerini dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"İlk önce tarihi eserlerin restorasyonu olmak üzere, şu ana kadar 19 tarihi eserin restorasyonunu başlattık. Kültür ve Turizm Bakanlığına ait yerlerde bazı yerlerde yüzde yüz, bazı yerlerde de ise yüzde elli eş finansman sağlıyoruz. Bölgemizde tarihi kent dokusu nedeniyle birçok kadim beldeler var. Ağırlıklı olarak Bitlis Ahlat, Malatya Arapgir ve Yeşilyurt ilçelerimizde, 'Tarihi Kent Tasarımı' altında projeler hazırladık. Bunlar bitti ve inşallah 2018 de kısmi olarak yapacağımız projelerle bölgeyi daha cazip alanlara dönüştürmeyi hedefliyoruz."

- "Yaptığımız sulama kanallarıyla geri dönüşler oldu"

Demir, DAP İdaresi olarak bölgedeki ekonomik ve sosyal canlılığı birlikte yürütmeye çalıştıklarını vurgulayarak, yatırımların bölgedeki göç potansiyelini de etkilediğini kaydetti. Bu kapsamda ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade eden Demir, şunları söyledi:

"2017 de yaptığım saha ziyaretlerinde özellikle arazisi olup suyu olmayan köylülerimizin olduğunu, bu yüzden de batıya göç ettiklerini gördüm. Yaptığımız bu sulama kanallarıyla şu anda ciddi anlamda geri dönüşler oldu ve o arazileri ekip biçmek manasında büyük talebin olduğuna yönelik gördüğümüz birçok olay var. Bu bölgedeki kamu kurumlarının da kapasitelerini daha iyileştirmesi gerekiyor. Bunların gelişmesi Doğu Anadolu Bölgesi'ne çok ciddi anlamda hızlı bir dönüşümü de beraberinde getirecektir. Hükümetimizin bölgemizde uyguladığı 'Cazibe Merkezleri Destekleme Programı' kapsamında açıklayacağı teşvik paketinin de çok ciddi yatırımları getireceğine inanıyoruz."

Demir, 2018 yılında da yatırımların devam edeceğini, bunun için bekleyen birçok projenin olduğunu ve 165 milyon liralık yeni bütçe ile çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.







