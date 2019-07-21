DAP desteğiyle zorlu meralarda hayvancılık kolaylaşıyor

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Erzurum'da, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle hayvancılığın yeniden canlandırılması için yeni mera yolları yapılıyor.

DAP İdaresince geçen yılın sonlarında "Mera Altyapısının İyileştirilmesi Projesi" kapsamında yapımına başlanan Uzundere ilçesindeki Cevizli Mahallesinin mera alanına giden 12 kilometrelik patika yolu, motorlu araçların geçebileceği şekilde yenilenerek hizmete girdi.

Faaliyete geçen mera yolu sayesinde mahalleden göç edenlerin de hayvancılık yapmak için mahallesine döndüğü belirlendi.

Mera yolunu beraberindeki Uzundere Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tok ve mahalleliyle gezen DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Uzun Akdağ Yaylası’na ulaşımı sağlayan güzergahta incelemede bulundu.

- "Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi önemli"

Demir, gezi ve incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık altyapısının geliştirilmesinin ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılmasının ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Erzurum'un hayvancılık açısından avantajlı konumda olduğunu vurgulayan Demir, "İdare olarak hayvansal verimin artmasına imkan sağlayan projeleri destekliyoruz." dedi.

Demir, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin geçmişten kalan yanlış alışkanlıkları devam ettirip geleneksel yöntem uyguladıklarına işaret ederek, hayvansal üretimi, et ve süt verimini arttırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

- "Yayla yolu 60 günde tamamlandı"

Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan 1300 rakımlı 700 nüfuslu Cevizli Mahallesi sakinlerinin, 5 bin küçükbaş, 400'de büyükbaş hayvan varlığı bulunduğunu ve söz konusu yayla yolunu 60 günde tamamladıklarını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Altyapının varlığı neticesinde köyden göç edenlerin, Bursa'dan hayvancılık yapmak için geldiklerini gördük. Yol yapılana kadar yaylada çobanların barınacağı yer yoktu. Hayvanların zor erişim sağladığı bir yere çoban evi yapma noktasında da zorluklar vardı. İdaremizin geçen sene başlattığı proje kapsamında meraya erişimi kolaylaştırdık. Önce yayla yolunu yaptık, ardından orada yaşayan insanlarımızın hem yaşam kalitesini artırıp hem de hayvan refahını sağlamak adına bazı altyapı eksikliklerini zaman içinde gidermek için destekledik."

Demir, bölgede ulaşım altyapısı olan diğer meralarda da hayvanlar için gölgelik, temiz su ihtiyacı için sıvat, güneş enerjisiyle çalışan banyolar yapıp yaşamı kolaylaştıran alanlar oluşturduklarına değinerek, söz konusu hizmetlerle köylülerin hayvancılığa daha fazla katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.



