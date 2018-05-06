DAP'tan 79 projeye 58 milyon liralık kaynak

ERZURUM (AA) - "Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama" ve "Hayvan İçme Suyu Göleti" projelerine 2018'de aktarılacak kaynak için uygulayıcı kuruluşlar ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi arasında protokol imzalandı.

DAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, DAP İdaresi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende protokolü, Ardahan, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas ve Van'dan gelen uygulayıcı kuruluşların yetkilileri ile DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir imzaladı.

Demir, tören öncesi yaptığı değerlendirmede, önceki yıllarda olduğu gibi 2018'de de uygulayıcı kuruluşların 47 Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama ve 32 Hayvan İçme Suyu projelerine sermaye transferi yoluyla para aktaracaklarını vurguladı.

Toplam 79 proje için bu sene 58 milyon lira ödenek ayırdıklarını ifade eden Demir, bu ödeneğin kullanıma hazır olduğunu bildirdi.

- "Projelere toplam 361 milyon lira finansal destek sağlandı"

Demir, toplantıya katılan uygulayıcı kuruluşların özellikle beton olmak üzere sac sıvat (hayvan sulukları) talebini de değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Sıvatlarla ilgili (Sivas hariç) ilk sene gelen sıvat ihtiyacı toplam 25 bindi. Biz o 25 bin sıvatı 3 yılda dağıttık. Hakkari'de bir vatandaşımız 'Hayvanlarımız bile size dua ediyor' diyor. Demek ki işin farkındalığı oluştuğu zaman talep de artıyor. 15 yıla kadar kalıcı olan ve hayvanların temiz su ihtiyacını karşılayan sıvat talebinizi değerlendireceğiz. Ayrıca 2013-2018 arasını kapsayan dönemde toplam 766 Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi ve hayvanların su ihtiyacını karşılamak üzere ise 2014-2018 arasını içine alan dönemde toplam 195 Hayvan İçme Suyu Göleti projesi, DAP İdaresi tarafından desteklendi. Söz konusu projelere toplam 361 milyon lira finansal destek sağlandı."



