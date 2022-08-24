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Dar gelirlilere yeni destekler için çalışmalar tamamlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirlilere iki yeni destek için çalışmaların tamamlandığını ve yakında açıklanacağını duyurdu

Dar gelirlilere yeni destekler için çalışmalar tamamlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, özel bir televizyon kanalında gündemi değerlendirdi.

Bakan Nebati, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3'lük büyüme gerçekleşti, ikinci çeyrekte bunun da üzerinde bir büyüme bekliyoruz" dedi.

Nebati, Türkiye'nin cari açığı karşılama noktasında sıkıntı yaşamayacağını da vurguladı.

"Torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız"

Nebati KYK borçlarıyla ilgili de şu bilgiyi verdi:

"Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak. Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız."

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini gerçekleştireceğiz"

Konut alımı ve üretimine ilişkin verilen desteklerin sürdürüleceğini vurgulayan Nebati şöyle konuştu:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini gerçekleştireceğiz. Bununla beraber bizde Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinde konut alımını, daha doğrusu üretiminde önemli desteklerimizi daha önce verdik bundan sonrada vermeye devam edeceğiz."

"Dar gelirlilere iki yeni destek için çalışmalar tamamlandı"

Bakan Nebati, dar gelirliler için iki yeni destek için çalışmaların tamamlandığını ve yakında açıklanacağını müjdesini de verdi:

"Bir de ilgili bakanlıklarımızla dar gelirlilerimizin sıkıntılı olarak yaşadıkları alanlarda çok önemli 2 projemiz var. Bu projenin gerçekleştirilmesinde son çalışmalarımızı ilgili bakanlarımızla gerçekleştirdik. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla kabinede son rötuşlar yapıldıktan sonra önümüzde süreçte açıklanması noktasında çalışmalarımızı tamamlamış olacağız."

'Zincir marketlerden de uygun indirimleri bekliyoruz'

Tarım Kredi marketlerindeki indirimlerin önemli bir adım olduğunu belirterek, "Zincir marketler de adım atmalı" dedi.

"Belirlenmiş olan kalemlerle diğer büyük firmaların da, marketlerin de zincirlerin de bu kalemlerde uygun şekilde adım atması bizim en büyük beklentimiz."

"Enflasyonla mücadele sürecek"

Gündeminde enflasyonla mücadele konusu da olan Nebati, her türlü tedbirin alındığını vurgulayarak, "Enflasyonda artış hızı düştü" dedi.

"Aralıktan itibaren baz etkisiyle başlayacak olan sert düşüş trendi 2023'ü kapsayacak, bunu iddialı şekilde söyleyebilirim. Bütçeden taviz vermeden enflasyonla mücadelemizi aynı kararlılıkla devam ettireceğiz."
 

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Dar GelirlilereYeni Desteklerçalışmalar Tamamlandı
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