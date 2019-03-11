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"Daralmaya rağmen en fazla büyüyen 6. ekonomiyiz"

- ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Türkiye'nin 4. çeyrekteki daralmaya rağmen dünyanın en fazla büyüyen 6. ekonomisi olması büyüme açısından önemli" - "Seçim sonrası devlet desteklerinin artması ve kapsamlı reform paketi ile ekonomimiz yakın zamanda düzlüğe çıkacaktır"

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ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Küresel piyasalarda daralma göz önüne alındığında Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,6 büyüme performansı ve 4. çeyrekteki daralmaya rağmen dünyanın en fazla büyüyen 6. ekonomisi olması büyüme açısından önemli." ifadesini kullandı.

Özdebir, yazılı açıklamasında, 2018 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Son çeyrekteki yüzde 3 küçülme ile ekonomide daralma beklentilerinin gerçekleştiğini belirten Özdebir, kur ve enflasyon temelli bir daralma süreci ile karşı karşıya olunduğunu kaydetti.

İhracat teşviklerinin devam etmesi ve yeni pazarlara yönelik politikalar üretilmesi gerektiğini vurgulayan Özdebir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle seçim sonrası devlet desteklerinin artması ve kapsamlı reform paketi ile ekonomimiz yakın zamanda düzlüğe çıkacaktır. Faiz oranlarının yüksek seviyede olması, sanayicinin likiditeye ulaşması açısından hala önemli engel. Kredi faizlerinin düşmesi gerekiyor, bunun için enflasyonun düşmeli. Öncelik enflasyon oranlarını düşürmek olmalı. Küresel piyasalarda daralma göz önüne alındığında Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,6 büyüme performansı ve 4. çeyrekteki daralmaya rağmen dünyanın en fazla büyüyen 6. ekonomisi olması büyüme açısından önemli."

Özdebir, yerel seçim sonrası 4,5 yıl seçim olmadığına işaret ederek, ekonominin de istikrara kavuşacağını vurguladı.

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Ankara Sanayi Odası (ASO)Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir
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