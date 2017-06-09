Darphanenin 'çeyrek' üretimi patladı

İSTANBUL (AA) - Düğün sezonu ile birlikte mesaisi artan Darphanenin "çeyrek" altın üretimi bu yıl mayısta önceki aya kıyasla yüzde 211 arttı.

Önceki aylarda 500 bin bandında seyreden Darphanenin çeyrek altın üretimi geçen ay 1,7 milyon adedi geçti.

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre düğün sezonuna girilmesiyle birlikte söz konusu kurumun mesaisi de yoğun başladı. Önceki dönemlerde aylık "çeyrek" üretimi 500 bin adetlerde seyrederken, mayısta bu altın türünde adeta üretim patlaması yaşandı.

Buna göre Darphane mayıs ayında 1 milyon 786 bin 80 adet çeyrek üretimi gerçekleştirdi. Darphanenin çeyrek üretimi nisanda 572 bin 790 adet olarak kaydedilmişti. Böylece "çeyrek" üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 211 artış gösterdi.

Darphanenin çeyrek üretimi ocakta 491 bin 660 adet, şubatta 337 bin 330 adet, martta 539 bin 850 adet, nisanda ise 572 bin 790 adet olarak kaydedildi.

Bu yılın ocak-mayıs dönemindeki toplam çeyrek üretimi ise 3 milyon 727 bin 710 adet olarak sayıldı.

'Mayıs ayında çeyrek altın, gram altının satışlarını solladı'

AA Finans Analisti İslam Memiş, 2017 yılının ilk çeyreğinde altının gram fiyatının 154 lira, çeyrek altının ise 253 lira seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini test ettiğini anımsattı.

Yatırımcısının altındaki bu yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirdiğini aktaran Memiş, altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişlerden olumsuz etkilenen Darphanenin sarrafiye üretiminin de ciddi oranda azaldığını gördüklerini dile getirdi.

Memiş, ramazanın haziran ayına denk gelmesi düğün yapacak vatandaşların mayısı tercih etmelerine neden olduğuna işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Darphane'nin haziran ayı çeyrek altın üretiminde ciddi düşüşler beklediğimizi belirtmek isterim. Ramazan ayı olması nedeniyle düğünlerin olmayışı, altının gram fiyatının 147, çeyrek altının ise 241 liraya yükselmesi üretimi azaltacak nedenler olduğunu düşünüyoruz. Darphanenin temmuz, eylül ve ekim aylarında çeyrek altın üretiminde yükselişler görmeye devam edeceğiz. 2017 yılının ilk düğün sezonu olan mayıs ayında çeyrek altın, gram altının satışlarını solladı. 2016 yılının mayıs ayında gram altın talebinde ciddi bir artış olduğunu anımsatmak isteriz."