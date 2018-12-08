banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Ayhan Akman ırkçı afiş Ali İlkbahar Hikmet Peşmen BEBEK DAVASI
Doğadan’a ödül
Doğadan’a ödül
Yerli ve milli üretim
Yerli ve milli üretim
Beko'dan yeni seri
Beko'dan yeni seri
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam

Datça'nın "güz domatesi" üreticisini sevindirdi

- İklim özellikleri ve verimli toprakları nedeniyle birçok ürün çeşidinin yetiştirilebildiği Muğla'da son turfanda üretimi yapılan Datça güz domatesindeki ürün bolluğu ve yüksek gelir, üreticinin yüzünü güldürdü - Tarım ve Orman Müdürlüğünün tütün tarımına alternatif, katma değeri yüksek sebze üretim programı kapsamında çalışmanın yürütüldüğü Datça, 30 bin ton güz domatesi üretimi yaparak Türkiye'nin birçok iline ürün gönderiyor - Muğla Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammed Sevinç: "Datça iklimiyle ülkemizde bu mevsimde tarla domatesi hasadı yapılan tek yer. 120 üreticimiz, 5 bin dekar üretim alanında tarla domatesi yetiştiriciliği yaparak ekonomik anlamda ciddi gelir elde ediyor"

Datça'nın
banner17

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Datça ilçesinde 5 bin dekar alana ekilen son turfanda tarla domatesi, yüksek verim ve fiyatının yanı sıra kış mevsiminde tarlada toplanan ürün olmasıyla üreticiyi sevindirdi.

İklim özellikleri ve verimli topraklarıyla birçok ürün çeşidinin yetiştirilebildiği Muğla'da son turfanda üretimi yapılan Datça güz domatesi, ürün bolluğu ile yüksek gelir sağlıyor.

Datça bademi başta olma üzere 12 ay birçok ürünün yetiştiği ilçede 30 ton güz domatesi hasadı yapılarak birçok şehrine gönderiliyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammet Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin iklimi, doğa koşulları, toprak yapısıyla tarımsal üretimde ülkede çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Muğla'da turizmle olan entegrasyon sayesinde ürettikleri her çeşit ürünün iyi fiyatlarda pazarlandığını belirten Sevinç, ekonomik anlamda üreticilerin yüksek gelir elde ettiğini kaydetti.

Bölgenin tarımsal üretimde ülke genelinde önemli paya sahip olduğunu vurgulayan Sevinç, "Datça, iklimiyle ülkemizde bu mevsimde tarla domatesi hasadı yapılan tek yer. 120 üreticimiz, 5 bin dekar üretim alanında tarla domatesi yetiştiriciliği yaparak ekonomik anlamda ciddi gelir elde ediyor." dedi.

Bölgede önceki yıllarda tütün ekimi yapıldığını, ancak son senelerde bunun yerini özellikle katma değeri yüksek ürünlerin aldığını kaydederek, şunları belirtti:

"Üreticilerimiz burada tarla domatesinde dönüme ortalama 7-8 ton ürün elde edebiliyor. Bu çok ciddi bir değer. Datça'da bu mevsimde tarlada hasat edilen domatesler Muğla ve ilçelerinin yanı sıra Aydın, Denizli, İzmir, İstanbul ve Ankara'ya da gönderiliyor. Güz domatesine birçok ilden talep var. Yakın illerden tüccarlar da gelip kamyonlarla tarladan alıp gidiyor ürünleri. Tüccar aracılığıyla buradan ihracata da ürün gidiyor."

Sevinç, Türkiye'nin bir çok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava koşulları etkili olurken Datça'da tarlada toplanan domateslerin tüketiciye sunulmasının ise bölgenin ayrı bir güzelliğini yansıttığını dile getirdi.

- "Üreticinin yüzü gülüyor"

Datçalı çiftçilerden Hasan Arıpçı, 50 yıldır tarımla uğraştığını ve bölgede güz domatesi yetiştirmeye başlayan ilk çiftçilerden olduğunu belirterek, üretimden mutlu olduğunu söyledi.

Güz domatesi ekimini temmuz sonunda yaptıklarını anlatan Arıpçı, "Ekim ayının ilk haftasından ocak ortalarına kadar güz domatesi hasadı yapıyoruz. Ürünlerimizi yerli tohumla üretip tüketiciye sunduğumuz için ayrı bir lezzeti var ve bu nedenle tercih ediliyor. Aynı zamanda bu mevsimde ülkede başka bir yerde tarlada domates bulamazsınız." dedi.

Arıpçı, tarladan topladıkları domatesleri bölgeye gelen tüccarlar aracılığıyla ülkenin dört bir köşesine gönderdiklerini, bu yıl ürünlerini 3 ile 5 lira arasında değişen fiyatlarda sattıklarını kaydetti.

Üreticilerden Cumali Kayır, pazara son turfanda domatesi Datça'dan gönderdiklerini belirterek, bu yıl iyi ürün ve fiyat aldıklarını belirtti.

Güz domatesinin Datça'ya özgü bir ürün olduğuna işaret eden Kayır, "Ben 5 yıldır güz domatesi üretiyorum. Ürünü 3 ay içinde hasat ediyorum. Genellikle İzmir ve Aydın'a domates gönderiyorum. Son tarla domatesi olması buradaki üretici için de iyi bir avantaj ve ürünümüz değerini buluyor." sözlerine yer verdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DatçaGüz DomatesiHasatMuğla
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1