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Davut Doğan başkan seçildi

Türkiye’nin en önemli mobilya ve yatak markalarının tek çatı altında toplandığı  MOYSAD Başkanlığına seçilen Davut Doğan yaptığı açıklamada; "Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği Başkanlığına seçilmemde destek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Davut Doğan başkan seçildi

Türkiye’nin önde gelen markalarının bir araya gelerek kurduğu Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği(MOYSAD)'nin genel kurulunda Başkanlık görevine Doğanlar Yatırım Holding Yönetim kurulu Başkanı Davut Doğan oy birliği ile seçildi.

Türkiye’nin en önemli mobilya ve yatak markalarının tek çatı altında toplandığı  MOYSAD Başkanlığına seçilen Davut Doğan yaptığı açıklamada; "Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği Başkanlığına seçilmemde destek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederim. Hedefimiz; sektörümüzün birleşmesi, kurumsallaşması ve sürdürülebilir büyümesi için tüm paydaşlar ile sinerji oluşturmaktır" dedi.

Davut Doğan sektörde önemli çok sayıda oluşumun kurucusu olmuş ve başkanlık yapmıştı. MOYSAD’ın yeni dönemdeki projelerine ilişkin çalışmaların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

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Davut DoğanMOYSADKobilyaMobilyaYatak
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