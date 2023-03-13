Davut Doğan başkan seçildi

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ve üyelerinin tamamına yakının katıldığı toplantıda önce Divan Heyeti seçildi. Ardından bir yılı aşkın süredir dernek başkanlığını yürüten Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin görev süresince yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Konuşmasının ardından derneğin Kurucu Başkanı Davut Doğan tarafından kendisine bir teşekkür plaketi takdim edildi.

Açılış konuşmaların ardından Yönetim ve Denetleme Kurulu raporları okunarak üyelerin oylarına sunuldu. Kurulların ibrasının ardından ise yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimlerine geçildi. Yapılan seçimde üyelerin oy birliği ile 7 kişilik Yönetim Kurulu ve 3 kişilik Denetleme Kurulu belirlendi. Genel kurul sonrasında toplanan Yönetim Kurulu ise Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’ı derneğin yeni Başkanı olarak seçti.

Yaklaşık 2 yıl boyunca MOYSAD Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütecek olan Davut Doğan toplantı sonunda yaptığı teşekkür konuşmasında, sektörde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparken şunları söyledi: “Bundan sonraki süreçte, güçlü markalardan oluşan derneğimizin liderliğinde sektörü birleştirici ve bütünleştirici faaliyetlerimiz olacaktır. Sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi için çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz.”

Geçen yıl başlattıkları Mobilya Sektör Buluşmaları etkinliğine devam edeceklerini de belirten Doğan sırasıyla Kayseri, İnegöl, Samsun, Konya ve Çankırı’da toplantılar yapılacağını söyledi. Sektörün sorunlarına da değinen Doğan ayrıca Kalifiye eleman konusunda bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Doğan son olarak en önemli faaliyet olarak gördükleri Mobilya Fuarının daha kaliteli, daha profesyonel olması, iyi kategorize edilmesi ve ihracat odaklı olarak daha stratejik konumlanması için çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Yapılan seçim neticesinde dernek Yönetim Kurullarına aşağıdaki isimler seçildi.

YÖNETİM KURULU (ASİL)

Davut DOĞAN (Doğanlar Holding)

Alpaslan Baki ERTEKİN (Erciyes Anadolu Holding)

Erdoğan YAYLA (Kilim Mobilya)

Alper AKSOY (Vize Mobilya)

Ömer ÇETMEN (ÇETMEN Grup)

Metin GÜLTEPE (İşbir Holding)

Tolga BATALLI (ACME Holding)

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

Bayram Fetih KIRAL (Fatih Kıral Mobilya)

Doruk MALHAN (Koleksiyon Mobilya)

Ali Serdar SORFÜK (YATSAN)

Sedat KASAN (CASA Mobilya)

Orhan TONGA (Modalife)

İsmail DOĞAN (Doğtaş/Kelebek)

Mustafa KARAMEMİŞ (Bellona)

DENETLEME KURULU (ASİL)

Berna GÖZBAŞI (BRN Yatak)

Hüseyin BAKIRBAŞ (Rapsodi Mobilya)

Yusuf SATOĞLU (ALFEMO)

DENETLEME KURULU (YEDEK)

Mustafa KEPİ (BY KEPI)

Murat KOPAN (Capilon Mobilya)

Hakan CENGİZ (MODİS)