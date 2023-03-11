Dayanışma toplantısından 4 maddelik deklarasyon çıktı 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, deprem felaketi kapsamında yapılan yardım çalışmalarını sistematik hale getirmek ve sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla Kadın Girişimciler Kurulu il başkanları ve icra kurulu üyelerinin katılımı ile bir çalıştay düzenledi. Depremden etkilenen bölgelere ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı çalıştayın açılışında konuşan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk “Birlikteliğin gücüne ihtiyacımız var; biz birbirimize iyi geleceğiz. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren büyük bir dayanışma örneği sergiledik. Bugün ise gerçekleştireceğimiz çalıştay ile “Afet Bölgesi” olarak ilan edilen 11 şehrimizin ihtiyaçlarından yola çıkarak “iyileştirme ve dirençli toplum” aşamalarına geçmeyi hızlandıracak ileriye dönük proje ve uygulamaları tasarlamayı amaçlıyoruz. Fiziksel, ekonomik, psikososyal ihtiyaçlar ve örgütlenme-yönetişim başlıklarında ele alacağımız çalıştayın çıktıları reçetemiz olacak” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu’nun 8 Mart’ta düzenlenen “Afet Bölgesi Özelinde İyileşme ve Dirençli Toplum Oluşturma” çalıştayında sorunlar, çözümler ve aksiyon planları Doç. Dr. İdil Işık moderasyonunda değerlendirildi. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk başkanlığında düzenlenen çalıştayda, sorunlar; fiziksel, ekonomik, örgütlenme-yönetişim ve psikososyal olmak üzere dört başlıkta ele alındı.

Çalıştayda ayrıca 2022’de yaşanan orman yangınları döneminde yapılandırılan Afet ve Kriz Yönetimi Platformunun deprem döneminde aktive edilmesinin önemi üzerinde duruldu. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren sahada büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği sergileyen il başkanları, geçtiğimiz bir ayın değerlendirmesini yaparken, deprem sonrası dönemin de yol haritasını çıkardı. Söz konusu bölgelerdeki durumla ilgili değerlendirmelerde; “Kadın girişimcilerin ticari faaliyetlerinin devamı sağlanmalı ve şehirlerine geri dönüş teşvik edilmeli. Kadın çalışanlar işyerlerine dönmeli, çocuklarının güvende olduğu kreş, eğitim, etkinlik yerleri planlanmalı. Kadınlar meslek edindirme kursları ile eğitim almalı. İllerdeki “Teknokentler” ve “üniversiteler” ile iş birliği içinde yürütülen yeni teknolojiler kanalıyla, “e-ticaret”, “istihdam-iş-insan eşleştirme” çözümleri üretilmeli. Bölgedeki işletmelere kadın istihdamı için teşvikler gözden geçirilmeli. Tarlada kalan ekinlerin ekonomik döngü içinde değerlendirilmesi sağlanmalı. “Sanayide Kadın Eli” ve “Tarımda Kadın Eli” projeleri deprem bölgelerine özel kurgulanmalı. Diğer yandan çok önemli olan psikolojik destek çalışmaları hızlanmalıdır” şeklinde görüşler yer aldı.

Deprem bölgesine destek amacıyla kadın girişimcilerin büyük dayanışma gösterdiğini belirten KGK Başkanı Nurten Öztürk, “Birlikteliğin gücüne ihtiyacımız var, biz birbirimize iyi geleceğiz“ diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürdü: “Depremin yaşandığı ilk andan itibaren büyük bir dayanışma örneği sergiledik. Tüm kadın girişimcilerimiz dayanışmaları, özverili çabaları, organizasyon yetenekleri ile ben değil biz olmanın en güzel örneğini sergiledi. Afetin yaşandığı 11 ildeki kurul başkanlarımız bizlere anında sahadan bilgi vererek ihtiyaçları doğru tespit etmemizi sağladı. Tüm illerimizden afet bölgesine birçok tır yönlendirildi, tüm üyelerimiz yardımların, bağışların toplanmasında aktif rol aldılar. Depremzede bireylerin toplumda yeniden yer bulması ve istihdama katılmaları için kalıcı çözümler bulmalıyız. Bunun için kamu ve sivil toplum örgütleri olarak ortak akılda çalışmalı, yol haritamızı belirlemeliyiz. Afet bölgesinden gelen depremzede konuklarımızı illerimizde bulundukları süre içerisinde entegre etmeliyiz ama daha da önemlisi kendi topraklarına dönmek üzere onları güçlendirmek için çabalamalıyız. İçimizdeki karamsarlığın esiri olmayacağız. Geleceğin hayalini kurmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bugünler de geçecek. Yeter ki umudumuzu koruyalım. Biliyoruz ki ortak dayanışma içerisinde daha güçlü olacağız. Kadın varsa yarın var diyorum.”

Çalıştay sonrası deklarasyon;

• Fiziksel: 70 ildeki Kadın Girişimci Kurulları ile 11 afet ili eşleştirilerek yardım ve yapılacak tüm faaliyetlerin dayanışma ve koordinasyon içinde gerçekleştirilmesini sağlamalı ve iş dünyasının bu bölgeye desteğini sürdürülebilir kılmalıyız.

• Ekonomik: Bölgedeki kadın girişimci ekosisteminin canlanmasını sağlamak üzere tedariklerin bu bölgeden yapılmasını ve işbirliklerinin bu bölgeye kaydırılmasını sağlamalı, ortak akılla yaşamı yerinde yeniden kurmaya odaklanmalıyız.

• Örgütlenme ve Yönetişim: TOBB Kadın Girişimciler Kurulu bünyesinde 2022 yılında oluşturulan 81 ildeki Afet ve Kriz Yönetim Platformu’nu kurumsal hale getirecek çalışmaları tamamlamalı, platformda kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve iş dünyası gibi tüm kurumların katılımı ile risk yönetimi temelli ortak politikalar geliştirmeliyiz.

• Psiko-sosyal: Birbirimizi dinlemeli; dayanışmanın, eğitimin, çalışmanın, üretmenin ve sanatın iyileştirici gücünü kullanarak kapsayıcı bir yaklaşımla kadın, çocuk ve engelli bireyler öncelikli olmak üzere her insana ulaşmalıyız.