Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon fiyat Bursa ürün mersin
Tesla zarar etti!
Tesla zarar etti!
TAV büyüyor
TAV büyüyor
Artık Türkiye pazarında!
Artık Türkiye pazarında!
Sessiz sedasız satıldı
Sessiz sedasız satıldı
Garanti Bankası'nın ismi değişiyor
İsmi değişiyor!

Debenhams 22 mağazasını kapatacak

- İngiliz perakende giyim şirketi, ülke genelinde 22 mağazanın kapatılacağı, bin 200 çalışanın ise işten çıkarılacağı bildirdi

Debenhams 22 mağazasını kapatacak
banner17

LONDRA (AA) - İngiltere’nin önde gelen perakende giyim şirketlerinden Debenhams, ülke genelinde 22 mağazasının kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Debenhams’ten yapılan açıklamada İngiltere genelinde 22 mağazanın kapatılacağı ve toplam bin 200 çalışanın işten çıkarılacağı bildirildi.

Konuya ilişkin olarak Debenhams Üst Yöneticisi Terry Duddy, “Debenhams’ın net bir stratejisi ve parlak bir geleceği var fakat işlerin geliştirilmesi için grubun mağaza portföyünün ve bilanço tablosunun yeniden yapılandırılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Mağazaların kapatılmasının ardından Debenhams'in ülke genelinde 116 mağazası kalmış olacak.

Debenhams mart ayı sonuna kadarki son 26 haftalık dönemde mağaza satışlarının yüzde 7,4 seviyesinde azaldığını duyurmuştu.

İngiliz perakende zinciri geçen ay mali sıkıntıların aşılması için kreditörlerle 200 milyon sterlinlik finansman desteği alınması için anlaşmaya varmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DebenhamsIngiltereLondra
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5