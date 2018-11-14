"Defter tutma hadleri yeniden belirlenmeli"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kar oranı düşük ürün satanlar için defter tutma hadlerinin yeniden belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Palandöken, yaptığı açıklamada, aylık 15 bin 833 liranın üzerinde mal alıp 21 bin 667 liranın üzerinde mal satanların kanunen birinci sınıf tacir sayıldığını ve bunların 2019'dan itibaren büyük şirketler gibi muhasebe defteri tutmak zorunda olduğunu belirtti.

Ayda 22 bin lira tutarında sigara satan bir bakkalın büyük bir sanayi işletmesiyle aynı defterleri tutacağına işaret eden Palandöken, "Oysa 22 bin liralık satışın tamamı yalnızca sigara olsa bile bunun karı da yalnızca günlük 8, aylık 244 lira. Ayda yalnızca 244 lira kar eden bir bakkal veya bayinin büyük bir sanayi işletmesi gibi defter tutmasını anlamak mümkün değil." ifadesini kullandı.

Palandöken, işletme defteri tutmanın aylık bedelinin 148 lira, bilanço usulüne göre defter tutmanın bedelinin ise 400 lira olduğunu belirterek, kar oranı düşük ürünleri satanlar için defter tutma hadlerinin yeniden belirlenmesi gerektiğini kaydetti.