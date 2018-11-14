Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon riskler cumhurbaşkanlığı Mustafa Rumeli
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Rüzgara bir adım
Rüzgara bir adım
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu

"Defter tutma hadleri yeniden belirlenmeli"

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Kar oranı düşük ürünleri satanlar için defter tutma hadleri yeniden belirlenmeli"

banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kar oranı düşük ürün satanlar için defter tutma hadlerinin yeniden belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Palandöken, yaptığı açıklamada, aylık 15 bin 833 liranın üzerinde mal alıp 21 bin 667 liranın üzerinde mal satanların kanunen birinci sınıf tacir sayıldığını ve bunların 2019'dan itibaren büyük şirketler gibi muhasebe defteri tutmak zorunda olduğunu belirtti.

Ayda 22 bin lira tutarında sigara satan bir bakkalın büyük bir sanayi işletmesiyle aynı defterleri tutacağına işaret eden Palandöken, "Oysa 22 bin liralık satışın tamamı yalnızca sigara olsa bile bunun karı da yalnızca günlük 8, aylık 244 lira. Ayda yalnızca 244 lira kar eden bir bakkal veya bayinin büyük bir sanayi işletmesi gibi defter tutmasını anlamak mümkün değil." ifadesini kullandı.

Palandöken, işletme defteri tutmanın aylık bedelinin 148 lira, bilanço usulüne göre defter tutmanın bedelinin ise 400 lira olduğunu belirterek, kar oranı düşük ürünleri satanlar için defter tutma hadlerinin yeniden belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BakkalEsnafTesk Genel Başkanı Bendevi Palandöken
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1