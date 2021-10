Değer katan ihracatçılar ödüllendirildi

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), 2020 yılında gerçekleştirilen 10 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık yarısına katkı sağlayan başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. Tekstil sektöründeki ihracata katkı sağlayan firmalar gerçekleştirilen törende ödüllerini aldı. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, pandemi sürecine rağmen bu süreçte dünyanın en büyük 5’inci tedarikçisi olduklarını vurgulayarak uzun vadede dünyanın en büyük ilk 3 tekstil ihracatçı ülkesinden biri olmayı hedeflediklerini belirtti. TİM Başkanı İsmail Gülle ise, “Dünya artık, yeşil dönüşümü daha yüksek sesle dile getiriyor. Sürdürülebilirlik noktasında tekstil sektörü tüm sektörlere öncülük etmeli” dedi.

Türkiye’nin toplam ihracatına kesintisiz katkı veren Tekstil sektörü pandemi yılında da gerçekleştirdiği ihracat ile ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etti. Sektör 2020 yılını 10 milyar dolara yakın ihracat ile tamamladı. İTHİB de başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. Ödül töreninde konuşma gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, “Bu yıl tekstil sektörümüzde Cumhuriyet tarihi rekoruna doğru adım adım ilerliyoruz. Şimdi, yeni hedefimiz; 5 yıl içerisinde 300 milyar dolar ihracata ulaşmak. Hedefimiz yüksek; ama bunu başaracak azim, inanç ve kararlılık ihracatçılarımızda mevcut. Gerekli kapasite artırımlarıyla, yeni yatırımlarla hem sektörel hem de genel ihracat hedeflerimize tek tek ulaşacağız. Tekstil sektörümüzde de yeni yatırımlara ihtiyaç duyuyoruz.” dedi.

Tekstil sektörünün yeni trendleri yakalamasının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Gülle, “Temmuz ayında, Türk Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nı açıkladık. Özellikle, sürdürülebilirlik noktasında tekstil sektörümüz tüm sektörlerimize öncülük etmeli. Dünya artık, yeşil dönüşümü daha yüksek sesle dile getiriyor. Özellikle en önemli ihracat pazarımızın bu konudaki hassasiyeti hepimizin malumu. Tüm sanayicilerimizi, üreticilerimizi, tedarikçilerimizi ve ihracatçılarımızı; doğayı ve çevreyi önceleyen bir üretim anlayışına davet ediyorum. Sürdürülebilirlik bizim için risk değil, tam aksine karşımıza çıkan önemli bir fırsat. Biz bunları başardıkça, sürdürülebilirlik noktasında adım adım markalaşacak; dünyayı tüketmeden, dünya için üreteceğiz. İhracatımızın geldiği bu noktada büyük emeği olan tekstil sektörüne değer katanları, ihracat şampiyonlarımızı bir kez daha kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

TEKSTİLDE HEDEF 12 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Ülke ihracatına katkı sunan ve ödül kazanan tüm firmaları tebrik eden İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, ihracatla kalkınan Türkiye ekonomisi için herkese büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti. Öksüz, amaçlarının üretim ağını geliştirmek, yeni istihdam yaratmak, ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak olduğunu söyledi. Ödül töreninde konuşan Ahmet Öksüz, “2020 yılında salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen 10 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdik. Küresel ihracattan aldığımız payı artırarak dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı olduk. Avrupa Birliği’ndeki pazar payımızı yüzde 15’ten yüzde 17’ye çıkardık. 2021 yılında ise tarihi zirveye sizlerin katkısıyla adım adım yaklaşıyoruz. Ocak – Eylül döneminde tekstil sektörü ihracatımız 2020 yılına göre yüzde 39,5, 2019 yılına göre ise yüzde 26,2 oranında artarak 9,4 milyar dolar değerinde gerçekleşti. Hazır giyim sektörü ile birlikte istihdamımız 1,2 milyona ulaştı. Sanayi üretim endeksimiz 141,8 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Tüm bu ekonomik göstergelerin paralelinde hazır giyim sektörü ile birlikte tekstil sektörümüz Türkiye’nin en büyük ihracatçı sektörleri konumuna yükseldi” dedi.

HEDEFLERE EL BİRLİĞİ İLE ULAŞACAĞIZ

Uzun vadede dünyanın en büyük ilk 3 tekstil ihracatçı ülkesinden biri olmayı hedeflediklerini söyleyen Öksüz şunları dile getirdi: “Sektörümüzün önündeki rakiplerini geçmemesi için hiçbir sebebi yok. Zira alt yapımız da nitelikli istihdam gücümüz de güçlü tekstil firmalarımız da bu hedeflere ulaşacak birikime sahip. 2021 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiğimiz 9,4 milyar dolar ihracat sektörümüzün başarı çıtasını bir basamak yukarı taşıdığını gösteriyor. Hedef belli; bu hedeflere el birliği ile ulaşacağız. Gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmaları, Ar-Ge ve inovasyon kapasite programı, Ur-Ge projeleri ve fuarlarımızla kısa vadede 12 milyar dolar ihracat, orta vadede ise Dünya’nın en büyük ilk 3 tekstil ihracatçısı ülkesinden biri olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜ DÜNYAYA TANITMAYA DEVAM EDECEK

Birlik olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili de bilgi veren Öksüz, “İhracatçı Birlikleri arasında organize edilen tek sektörel ihraç ürünleri fuarı konumundaki “i Of The World – New York” Fuarımızda ABD’nin önde gelen markalarını kumaş firmalarımızla buluşturduk. Teknik tekstil ve Konfeksiyon Yan Sanayi Ur-Ge projelerimizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Türkiye’nin döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik odaklı ilk Ur-Ge projesi olacak Sürdürülebilir Tekstiller Ur-Ge projemiz için firmalarımızdan talep toplayarak Bakanlığımızın onaylarına sunduk. Rusya, Kırgızistan, Gürcistan Sanal Ticaret Heyetlerimiz ve Premiere Vision Sanal Fuarımızla firmalarımızın uluslararası alıcılarla binlerce ikili görüşme yapılmasını sağladık. Sektörümüzü haksız rekabet karşısında korumak için var gücümüzle mücadele ettik. Uluslararası Moda Tasarımcılarıyla iş birliği yaparak trend seminerlerimizi gerçekleştirdik. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen ilk sergi çalışması, yine Birliğimiz tarafından gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisimizin destekleriyle, Türkiye’nin 150’yi aşkın tarihi dokuma tespit ederek Türkiye’nin Dokuma Atlası Projesini hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde projemizin tüm dünyada tanıtılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm bu süreçlerde hem sektörümüze hem de ülke ekonomimize dev katkı sağlayan üye firmalarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

TOPLAM 470 ÖDÜL

‘İTHİB İhracata Değer Katanlar’ ödül töreninde 35 platin, 59 altın, 74 gümüş ve 302 bronz olmak üzere toplam 470 firma ödül, 652 firma ise başarı sertifikası almaya hak kazandı. Bu yıl İTHİB tarafından düzenlenen ödül töreninde ihracatını en çok artıran firma, 2020 yılında üye olup en çok ihracat gerçekleştiren firma, en çok ülkeye ihracat gerçekleştiren firma, en katma değerli ihracat gerçekleştiren firma, hedef ülkelere en fazla ihracat gerçekleştiren firma kategorilerinde de özel ödüller verildi.