Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Ilona Sroka HDP Selhatin demirtaş ABD Ermeni ABD Türkiye Fetüllah Gülen Ak saray Seren Yüce Demet Tekin Sarı
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

Değerli kağıt bedelleri açıklandı

Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2018 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

Değerli kağıt bedelleri açıklandı

ANKARA (AA) - Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2018 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 11 lira ile 22 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 108 lira olacak.

Kimlik kartları 18,50 lira, aile cüzdanları 98,50 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134 lira, motorlu araç tescil belgesi 120 lira, iş makinesi tescil belgesi 100 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 6,50 lira, Mavi Kart ise 10 liradan satılacak.

Değerli kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kağıdın Cinsi 2018 (TL)Noter kağıtları:Noter kağıdı11Beyanname11Protesto, vekaletname, re’sen senet22Pasaportlar108İkamet izni 72Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı18,50Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37Aile cüzdanları98,50Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134Motorlu araç tescil belgesi120İş makinesi tescil belgesi100Banka çekleri (her bir çek yaprağı)6,50Mavi Kart 10Yabancı çalışma izni belgesi 72Çalışma izni muafiyeti belgesi 72Muhabir: Ayşenur Sağlam
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Değerli KağıtEkonomiMaliye BakanlığıPasaport
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5