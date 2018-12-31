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Değerli kağıt bedelleri açıklandı

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek yıl için değerli kağıt bedellerini belirledi

Değerli kağıt bedelleri açıklandı
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2019 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 13,50 lira ile 27 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 133,50 lira olacak.

Kimlik kartları 22,50 lira, aile cüzdanları 121 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166 lira, motorlu araç tescil belgesi 148,50 lira, iş makinesi tescil belgesi 124 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 8 lira, Mavi Kart ise 12,50 liradan satılacak.

Değerli kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kağıdın Cinsi 2019 (TL)Noter kağıtları: Noter kağıdı13,50Beyanname13,50 Protesto, vekaletname, re’sen senet27Pasaportlar133,50İkamet izni 89Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı22,50Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 45Aile cüzdanları121Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166Motorlu araç tescil belgesi148,50İş makinesi tescil belgesi124Banka çekleri (her bir çek yaprağı)8Mavi Kart 12,50Yabancı çalışma izni belgesi 89Çalışma izni muafiyeti belgesi 89
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Değerli kağıtlarHazine Ve Maliye BakanlığıMuhasebat Ve Mali Kontrol Genel MüdürlüğüPasaport Bedeli
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