Değişimi başlattı, kayıpları azaltıp tasarrufu artırdı

Teksan, 2019 yılında çalışmalarına başladığı Teksan Değişim Yönetimi (TDY) sistemi ile tüm iş süreçlerinde verimliliğe odaklanıyor. Sürekli gelişimi önceleyen bütünleşik bir model olan TDY, üretimden lojistiğe, satıştan pazarlamaya kadar tüm birimleri kapsıyor. Operasyonel mükemmellik ile verimliliği artırmak, ürün ve hizmet kalitesinde yüzde 100 müşteri memnuniyeti sağlamak, geleceğin üst düzey yönetici ve lider adaylarını yetiştirmek gibi hedeflerle şekillenen sistem birkaç yıl içinde Teksan’ın pazar payını ciddi oranda yükseltecek. Üst yönetimle birlikte tüm çalışanların dahil olduğu Teksan Değişim Yönetimi sistemi kapsamında 2019 yılında 17 bin saatlik eğitim verildi.

Değişime ve gelişime olan inancı ile enerji çözümleri sektöründe çeyrek asırdan fazla zamandır hizmet veren Teksan, Değişim Yönetimi ile rekabette bir adım öne geçiyor. Teksan Değişim Yönetimi, şirketin tüm üretim-lojistik süreçlerini iyileştirirken kalite, verimlilik, güvenlik ve teslimatın sürekli olarak geliştirilmesine imkan sağlıyor. 2019 yılının ortalarında başlayan sistem, şirketin tüm birimlerindeki çalışanlarının da dahil olduğu bir mükemmeliyet ekosistemi yaratmayı ve verimliliği maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Yalın Üretim temelleri ile şekillenen ve 10 yıllık bir sürece göre planlanan Teksan Değişim Yönetimi’nin dört ana direğini “iş güvenliği”, “kalite”, “maliyet” ve “teslimat” oluşturuyor.

Teksan Değişim Yönetimi Sistemi 2019’da 350 proje ile yaklaşık 4 milyon Euro tasarruf sağladı

Sistemin şirket vizyonunda olduğu gibi “önce insan”a odaklandığını söyleyen Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer şunları söyledi: “Teksan Değişim Yönetimi, tedarikten müşterilerimize uzanan tüm akışları kapsayan başlı başına bir üretim ve yönetim sistemi. Güvenli çalışma ortamından mutlu çalışanlara, kayıp ve maliyet analizinden üretim verimliliğine, lojistikten teslimata kayıpları azaltarak maksimum kapasite ile üretimi hedefliyoruz. Şirketimizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine özel yapılandırılan Teksan Değişim Yönetimi, alanında uzman yöneticilerin liderliğinde yürütülmektedir. TDY kapsamında 2019 yılı boyunca yönetsel pozisyonlar da dahil tüm çalışanlarımıza 17 bin saatlik eğitim verdik. Çalışanlarımızı yeni sisteme hazırlamayı amaçlayan eğitimler; problem çözme teknikleri, proje planlama eğitimleri, Kaizen eğitimleri gibi geniş bir yelpazede yapıldı. 2020 yılında iç eğitmenler tarafından verilmek üzere hazırlanan eğitim programımız da oldukça geniş kapsamlı bir bakış açısı sunuyor. Geçen yıl şirket genelinde yaklaşık 350 projeyi hayata geçirdik ve bu projelerden yaklaşık 4 milyon Euro tasarruf sağladık. Gerek öneri gerekse diğer iyileştirmeler anlamında iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz.”

Teksan’ın Değişim Yönetimi ile verimliliği en üst düzeye çıkaracağını söyleyen Ebru Ata Tuncer, “Yenilik ve sürekli gelişim şirketimizin DNA’sında var. Teksan Değişim Yönetimi de yaşayan ve kendini sürekli yenileyen, iyileştiren bir yapı vaat ediyor. Bu açıdan büyüme hedeflerimizi destekleyeceğine inanıyoruz. Çalışanlarımızın da kısa sürede sahiplendiği sistem sayesinde faaliyette olduğumuz pazarlarda rekabet gücümüzü artırarak önümüzdeki birkaç yıl içerisinde satışlarımızı ve pazar payımızı büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.